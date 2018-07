Zodra een vrouwtje zich aandient, moet het mannetje paraat staan

Want dat gefladder maakt hongerig en nectar geeft brandstof voor de volgende vlucht. Op de foto zitten vijf zwartsprietdikkopjes, genoemd naar de zwarte knopjes aan hun antennes, in de wandelgangen voelsprieten genoemd. Ze lurken aan beemdkroon – een bermbloem en akkeronkruid – dat in het buitenland algemeen is, maar in Nederland alleen nog staat waar minder geploegd, mest ­gestrooid en gif gespoten wordt.

Lees verder na de advertentie

De foto is in Duitsland genomen bij een gif- en mestvrij perceel rogge, een gewas dat op arme grond gedijt. Het wemelt daar van de zwartsprietdikkopjes en andere vlinders, ­hommels en bijen – wat een leven! Die zwartsprietdikkopjes zijn er wel heel talrijk, met tientallen fladderen ze rond en sabbelen ze aan de vele bloemen rond de akker.

Met tientallen fladderen ze rond en sabbelen ze aan de vele bloemen rond de akker

Ze staan erom bekend dat ze van akkerdistel houden, maar waarschijnlijk worden ze vaak op akkerdistel gezien omdat die plant zich als een van de weinige niet laat wegmesten. Waar meer plantensoorten bloeien, weten de vlindertjes dat te waarderen. Ik zie ze zitten op rolklaver, korenbloem, zandblauwtje en veel op beemdkroon.