Zo wil het kabinet de circulaire economie gaan stimuleren

Dat is een van de vele punten waarmee, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer, het kabinet de circulaire economie wil stimuleren. In zo’n economie wordt zo min mogelijk weggegooid maar is afval vooral grondstof voor nieuwe producten. De omslag is noodzakelijk omdat grondstoffen wereldwijd door bevolkingsgroei schaars worden en de milieu- en klimaatimpact van de huidige economie onhoudbaar is. Het kabinet wil daarom dat Nederland in 2050 circulair is.

Het kabinet gaat een concrete ambitie stellen om met circulair inkopen door alle overheden een besparing te realiseren van 1 Megaton CO2 in 2021 Stientje van Veldhoven

Met haar brief reageert Van Veldhoven op de vijf transitieagenda’s die eerder dit jaar zijn gepresenteerd door deskundigen uit bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Naast het ‘bijspijkeren’ van scholieren en consumenten over het belang van bewust aankopen, wil het kabinet dat Nederlandse bedrijven circulair gaan ontwerpen, "zodat eind 2022 zoveel mogelijk bedrijven stappen hebben gezet en dat dit ‘het nieuwe normaal' wordt". Daarbij moet de levensduur van producten worden verlengd. Van Veldhoven streeft er verder naar dat in 2030 kunststofafval niet meer wordt verbrand maar volledig wordt hergebruikt.

Ook moeten overheden circulair aan de bak. “Het kabinet gaat een concrete ambitie stellen om met circulair inkopen door alle overheden een besparing te realiseren van 1 Megaton CO2 in 2021. Daarmee wordt net zoveel CO2 bespaard als alle huishoudens in Rotterdam produceren door gas te verstoken”, schrijft de staatssecretaris. Zij wil, in samenspraak met banken en bedrijven, tot innovatieve circulaire businesscases komen, en er komt een werkgroep die moet onderzoeken welke wetten en regels de omslag naar circulariteit in de weg staan.

Van Veldhoven maakt verder, om hergebruik van biomassa te stimuleren, de aanpak van voedselverspilling tot speerpunt én ze wil investeren in nieuwe eiwitbronnen. Bestaande belemmeringen bij de (markt)introductie daarvan, moeten worden weggenomen.

Voor de bouw, een sector waarvan de klimaatimpact groot is, wil het kabinet hergebruik van alle beton in 2030 stimuleren en ondersteunt het experimenten met het materialenpaspoort, waarin precies is beschreven welk materiaal in een gebouw is verwerkt en hoe dat is te verwijderen. “Indien nodig wordt dat in regelgeving verankerd.” Dat paspoort is bedacht door architect Thomas Rau, die al jarenlang hoog in de Duurzame 100 van Trouw staat.

