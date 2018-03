Zo simpel kan zuinig rijden zijn

De app meet de afstand vanaf het moment dat er vaart wordt verminderd. Het algoritme rekent op een gemiddeld verbruik van 1 op 12 en een CO2-uitstoot van 136 gram per kilometer. De benzineprijs kan ieder moment worden aangepast in de app. Na de rit kan de gebruiker kiezen: de bespaarde kosten overmaken van de bankrekening naar de eigen spaarrekening óf dit bedrag doneren aan een goed doel naar keuze.

Lees verder na de advertentie

Ieder individu kan bijdragen aan een beter milieu Paul Meulblok (60)

Jeugdvrienden Paul Meulblok (60) en Nico Verhoeven (60) hebben in hun vrije tijd zes jaar gesleuteld aan de app. Het is geen nieuwe manier van rijden die de heren hebben bedacht. Toch merkte Verhoeven - hij werkt in de bouw - dat zijn collega's in bestelbusjes niet zuinig en bewust rijden. "Ieder individu kan bijdragen aan een beter milieu", vertelt Meulblok enthousiast. "Energie besparen of geld doneren kan soms onpersoonlijk voelen. Wij wilden het verschil direct zichtbaar maken."

Als de Petrollo-app aanstaat tijden het rijden, is het bijkomend voordeel dat iemand niet kan whatsappen of facebooken, en dat is meteen veiliger. Navigatie-apps op de smartphone werken wel. "Dan blijft de stem van de navigatie doorpraten."

De app is gratis en zonder reclame. De makers doneren zelf hun bespaarde centen aan het longfonds. Tegen uitlaatgassen, dat vonden ze wel gepast. Elke gebruiker kan zelf zijn goede doel kiezen.