Zo’n 15 procent van de totale hoeveelheid plastics wordt gerecycled - dat moet beter

In het landelijke afvalbeleid ontbreken maatregelen om de afvalberg bij de bron aan te pakken, aldus de Rekenkamer. Regels kunnen leiden tot minder plasticproductie en gebruik van ander materiaal dat veelvuldig herbruikbaar is. Dat zou gebruik van fossiele grondstoffen als olie kunnen beperken.

Ook niet-ver­pak­kin­gen moeten recyclebaar worden

In plaats daarvan zet het kabinet vooral in op efficiënte verwerking van plastic afval. Van weggegooide plastic verpakkingen (40 procent van al het plastic afval) wordt ongeveer de helft gerecycled. Hiermee haalt Nederland de doelstelling. De andere helft wordt verbrand voor energieproductie. De plastics die geen verpakking zijn worden standaard verbrand. Hierdoor gaat van al het plastic uiteindelijk 60 procent de verbrandingsoven in. Ongeveer 15 procent van de totale hoeveelheid plastics wordt gerecycled.

Statiegeld Dat moet veranderen, zegt de Rekenkamer. Ook niet-verpakkingen moeten recyclebaar worden. Voor de circulaire doelen, maar ook om te zorgen dat consumenten gemotiveerd blijven om plastic apart in te leveren. Als de bulk daarvan samen met ander huisvuil verbrand wordt, kan het draagvlak voor plastic scheiden wegvallen, waarschuwt de Rekenkamer. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) sloot dit jaar een ‘Plastic Pact’ met bedrijven, bedoeld om wegwerpplastic terug te dringen. Die afspraken zijn zo vrijblijvend dat het effect onzeker is. Het kabinet is sowieso ‘terughoudend’ met regelgeving, merkt de Rekenkamer op. Zo geeft Van Veldhoven de industrie tot 2021 de kans om de hoeveelheid zwerfafval zelf te verkleinen, voor zij overgaat tot statiegeld op flesjes.

