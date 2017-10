Zo maakt Nederland zich klaar voor het einde van de benzine-auto

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk doen het vanaf 2040. In Noorwegen is het al in 2025 zover. En in Nederland mag er vanaf 2030 geen nieuwe benzine- of dieselauto meer worden verkocht. Het komende kabinet zegt in het regeerakkoord ernaar ‘te streven’ dat vanaf dat jaar alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Daarmee komt het verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s in Nederland vijf jaar eerder dan in het energie-akkoord van 2013 was afgesproken.

De consequenties zijn enorm. Autofabrikanten moeten hun productielijnen rigoureus omgooien, pomphouders moeten zich bezinnen. En de consument vraagt zich af wanneer hij definitief op de elektrische auto zal overstappen.

De goedkoopste vol-elek­tri­sche auto kost nu minimaal 35.000 euro, al worden ze snel goedkoper. Tom Huyskens, Bovag

Tom Huyskens van branche-organisatie Bovag denkt dat de overgang geleidelijk gaat. Hij wijst erop dat van de huidige 8 miljoen personenauto’s 120.000 geheel of gedeeltelijk elektrisch zijn. “Per jaar komen er 400.000 nieuwe auto’s de weg op. Daarvan zijn er slechts een paar duizend deels of helemaal elektrisch. Zo bezien zullen er ook na 2030 nog veel benzine-auto’s rijden.”

Volgens Huyskens is de snelheid waarmee benzine- en dieselauto’s worden vervangen een afweging van een reeks zaken. Zo spelen – los van milieu-overwegingen – verschillen in aanschafprijs een rol, de verwachte waarde bij verkoop en de verbruikskosten. En het verschil in gemak.

'Weinig keus' “Voorlopig heeft de gewone consument die een nieuwe auto wil kopen weinig keus”, zegt Huyskens. “De goedkoopste vol-elektrische auto kost nu minimaal 35.000 euro, al worden ze snel goedkoper.” En het is maar de vraag of een elektrische auto tweedehands veel oplevert. “Over tien jaar is de huidige generatie elektrische auto’s volledig ingehaald door auto’s met een veel hogere actieradius.” De tweedehandsmarkt voor benzine-auto’s blijft volgens Huyskens voorlopig op peil. “Die auto’s mogen ook na 2030 blijven rijden. En anders is er nog de buitenlandse markt waar andere regels gelden.” Als het gaat om gebruikskosten spelen fiscale prikkels een grote rol. Deze beperkten zich tot nu tot zakelijke rijders. Op hybride auto’s gold tot 2015 een bijtelling van slechts 7 procent. Inmiddels is de bijtelling gelijk aan gewone brandstofauto’s en is de verkoop van hybride auto’s stilgevallen. “Op vol-elektrische auto’s is de bijtelling 4 procent, maar toch rijden er hiervan nog maar zo’n 18.000 rond”, zegt Huyskens. We rekenen op 200.000 vol-elek­tri­sche auto’s in 2020 en 1 miljoen in 2025. Geertje van Hooijdonk, Natuur en Milieu