Zo kan de verstokte automobilist schoner rijden

Autofabrikanten showen aan de lopende band elektrische toekomstmodellen die binnenkort in de showroom beloven te staan. Politici eisen immers schonere, liefst elektrische auto's. Maar in de praktijk zoeven vooral zakenrijders rond in gesubsidieerde stekkermodellen. Is dat ook iets voor de gewone particulier? Wat als er voor jouw deur een acht jaar oude gezinsauto staat met 185.000 kilometer op de teller?

Als die elektroauto's al niet veel te duur zijn, dan ontbreekt het wel aan gebruiksgemak in het dagelijkse leven

Een schonere auto is welkom. Maar die nieuwe, hippe, elektrische deelauto's zijn vaak een brug te ver. Als die elektroauto's al niet veel te duur zijn, dan ontbreekt het wel aan gebruiksgemak in het dagelijkse leven. Plek voor een laadpaal heeft bovendien niet iedereen.

Welk autotype moet de verstokte particuliere autobezitter kiezen? Ieder zal deze vraag anders beantwoorden. De één reist met gezin plus caravan naar Frankrijk, de ander rijdt alleen op Texel.

Maar een schonere auto is mogelijk. Om te beginnen met een schoner rijgedrag in élke auto.

Een maatje kleiner Nederlandse particulieren rijden al graag kleine auto's uit zuinigheid. Maar niet alleen een kleinere auto is groener. Ook de verbrandingsmotor mag een maatje kleiner: minder cilinderinhoud. Kies eens een 1,2-liter als je een 1,6-litermotor hebt. Er bestaan zelfs grote auto's met een minuscule 1,0-liter driecilindermotor. Bedenk wel: met de allerkleinste motoren is een snelwegrit door de Alpen doorgaans geen feest. Tekst loopt door onder de video.

Milieulabel Natuurlijk, milieulabels over de CO₂-emissies laten de laboratoriumwerkelijkheid zien. Maar A-label auto's blijven in vergelijking zuiniger dan de B- tot en met G-labelauto's. Toch opletten dus. De ANWB publiceert regelmatig een actuele lijst met de zuinigste auto's in de praktijk.

Benzine rijden A-label voor diesels? Het kan. Zuinige diesels stoten minder CO₂ uit dan menige benzineauto. De overheid sponsorde kleine dieseltjes tot voor kort, zodat nu veel particulieren diesel rijden. Maar er is meer dan klimaat en broeikasgas. Er is ook luchtverontreiniging: emissie van partikeltjes roet en fijnstof. Hier scoren diesels slechter. Met technologie valt dit te verhelpen. Maar de overheid prijst diesels uit de markt door hogere belastingen. Kies de kleine benzinemotor, die vaak dankzij een turbo ook sterk is én zuinig. Ben je occasionkoper, zoek een hybride. Je vindt ze al vanaf vijfduizend euro.

Klassiek hybride rijden Vergeet die spruitjeslucht. De oude hybridetechniek, bekend van de Toyota Prius, beleeft een revival. Een klassieke hybride heeft geen stekker, maar laadt zichzelf op. Het is een benzine- of dieselauto met elektrohulp. De meest vieze, onzuinige meters rijd je eventjes op de elektromotor. Dat bespaart brandstof en uitstoot in het stadsverkeer. Dubbel fijn. Wen maar aan een praktijkverbruik van '1 op 20'. De oer-hybride raakte jaren buiten beeld nadat de overheidssubsidie ineens naar stekkerauto's ging. Veel autofabrikanten stopten toen de hybridelevering. Anno nu krijgt pionier Toyota weer gezelschap met betaalbare (17-30 duizend) hybrides van Hyundai, Kia en Suzuki, praktische modellen met modern design. Het publiek stroomt toe. Nadeeltje: niet elke hybride mag een kar of caravan trekken, vanwege de eisen die de Rijksdienst voor het Wegverkeer stelt aan de constructie van auto's.