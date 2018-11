Zo druk je met een kleinere voetafdruk

Schaalvergroting, kleine winstmarges. De druk­sector zit behoorlijk klem, zegt ondernemer Rob Wilders. “Er is een niet-aflatende vraag naar papieren drukwerk. De vrij armlastige grafische industrie doet aan snelle bulkproductie.” De concurrentie met goedkope massaprint in China en Oost-Europa stijgt. Onderzoeksbureau GOC noemde het een ‘voortdurende spiraal van verslechtering’ in de sector, die blij moet zijn met economische oplevingen. De middelen om het anders te gaan doen zijn schaars. Terwijl het wel, in theorie, flink schoner kan.

Wilders stapt naar de grote boekenkast in de ontvangsthal van Ecodrukkers, waarvan hij mede-eigenaar is. Hij pakt een fietsroutekaart van de plank. “Kijk, dit is ‘stone paper’. Dit is voor ons net zoiets als de vegetarische worst, die in de vleessector geen worst mag heten omdat er geen vlees in zit. Zonder houtvezels is het geen papier, klinkt soms in onze sector.”

Steenpapier is gemaakt van restmateriaal uit steengroeves, calciumcarbonaat. Afgewerkt met het kunststof HDPE, dat wel. Maar alsnog zou het zeer duurzaam zijn, omdat voor dit papier geen boom omver hoeft. Calcium­carbonaat is ruim voorradig, het vergt weinig water om er namaakpapier van te maken.

Koudwatervrees

Steenpapier laat zich nog moeilijk scheiden en recyclen, erkent Wilders. “Dat kán wel, zodat het circulair wordt”, zegt hij. Het valt hem tegen dat de branche zich niet stort op de kansen van stone paper of papier uit ‘agriwaste’ (plantenresten). Koudwatervrees, denkt hij.

“Natuurlijk, niet alles lukt direct. Wij hebben bij Ecodrukkers ook mislukkingen gehad. Papier maken uit zetmeel, dat was een drama. Maar toch, er is zo veel mogelijk...”, verzucht hij.

De drukwereld ontdekt duurzaamheid mondjesmaat, efficiënt printen en recycling komen op de agenda. De branche wil de CO2-footprint minimaliseren, aldus het Koninklijk Verbond van Grafische ondernemingen (KVGO).

Tegelijk is de milieu-impact van folders, verpakkingen, tijdschriften en boeken en kranten fors. Het is wel zo dat 85 procent van alle geproduceerde papier en karton gemaakt is van gerecycled papier, zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord en Papier recycling Nederland, in het nieuwe boek ‘Duurzaam uitgeven’. “Dat wil echter niet meteen zeggen dat alle producten van papier en karton duurzaam zijn.” De branche kan papier niet oneindig hergebruiken, voor de kwaliteit is een toevoeging van verse houtvezels nodig. Dat kan uit duurzaam beheerd bos.

Om al het drukwerk te bezorgen, is wel transport nodig. Dat kan in elektrische auto’s, zoals het kleine Ecodrukkers met een handvol medewerkers doet, maar de bulk in de sector gaat in vrachtwagens en bestelbussen. In de grafische branche gaat jaarlijks 28,7 miljoen kilo inkt om, 3,7 miljoen liter IPA (chemisch oplosmiddel), becijferde Wilders met zijn Eco­labelsysteem (ELS). De CO2-voetafdruk van het Nederlandse drukwerk is volgens ELS vergelijkbaar met de uitstoot van 1,1 miljoen huishoudens.

Spaarzaam zijn met kleur helpt, een rank lettertype kiezen, scheelt inkt

Directeur Petra de Boer van Ecodrukkers (jaaromzet: 3,5 miljoen euro) loopt langs de drukpersen en papiersnijmachines in de fabriek. Stroperige slierten inkt, in felle kleuren, sijpelen de manshoge drukmachine binnen. “Het is bio-inkt hoor”, zegt ze. Het was flink zoeken naar schone inktsoorten, toen de drukkerij in 2004 begon. Maar bij een experimentele leverancier kan de drukkerij nu terecht, Green4print. Dat bedrijf ‘wil de Tesla onder de inktmakers zijn’ en biedt een volledig natuurlijk inkt.

Of de kwaliteit net zo goed is als van chemische inkt? De kleurkracht wel, zegt Ecodrukkers. Maar werken met bio-inkt is wel even wennen. “Vergelijk het met de verfbranche. Die werkte altijd met minerale olie. Overstappen op watergedragen verf vond die sector ook lastig.” Hetzelfde speelt wanneer een drukkerij gaat werken zonder chemische oplosmiddelen, lijm en lakmiddelen.

Dure drukpersen, met bijbehorende chemische werkwijzen, die kan de drukindustrie niet zomaar wegdoen. Maar ook dan kan de sector al schoner gaan werken. Door snijverlies van papier te beperken bijvoorbeeld. “En honderden vellen papier gebruiken voor proefprints is verspillend. Drukmachines nauwkeuriger aansturen zou miljoenen A4’tjes schelen.

Spaarzaam zijn met kleur helpt ook, een rank lettertype kiezen, scheelt inkt. Extra chemische laklagen aanbrengen om het droogproces te versnellen zou ook niet hoeven. “Stap af van de mentaliteit ‘vandaag besteld, morgen in huis’. “Sommige bestellingen, neem visitekaartjes, kunnen toch prima een dag wachten?”