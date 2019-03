Zo dien je klimaatsceptici van repliek: zeven klimaatmythes ontkracht

1 Klimaatverandering is van alle tijden

Het heeft iets ironisch. We weten dat het klimaat veranderlijk is. IJstijden kwamen en gingen. Het was 700 miljoen jaar geleden vermoedelijk zo koud dat de aarde één grote ijsbal leek. Terwijl tijdens het Eoceen, 50 miljoen jaar geleden, de temperatuur zo hoog opliep dat zelfs de polen een subtropisch klimaat hadden.

Hoe weten we dat? Dankzij klimaatonderzoek. En nu worden wetenschappers die waarschuwen voor de gevolgen van de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer – en zij waarschuwen omdat zij in hun onderzoek hebben gezien wat die gevolgen in het verleden waren – met hun eigen onderzoek om de oren geslagen. Niks nieuws onder de zon!

Door die vreemde tegenwerping verdwijnt de inhoud van dit zogeheten paleoklimaatonderzoek vaak uit beeld. Bijvoorbeeld, dat bij periodes van opwarming in het verleden CO2 altijd een beslissende rol speelde. Het begint soms met een externe factor - een reeks vulkaanuitbarstingen of een schommeling in de aardbaan – maar daardoor komt er CO2 vrij, en pas dan gaat het hard met de temperatuur.

Hoewel, hard? Neem het begin van het Eoceen. De aarde was al aan het opwarmen toen grote hoeveelheden methaan, dat in bevroren toestand op de oceaanbodem lag, vrijkwamen. In 20.000 jaar tijd steeg de wereldtemperatuur zo’n 6 graden. In geologische termen is dat een thermische explosie. Maar de hoeveelheid broeikasgassen die jaarlijks aan de atmosfeer werd toegevoegd, was slechts een procent of tien van de huidige uitstoot.

Sceptici wijzen ook graag op andere warme periodes, zoals in de Middeleeuwen tussen 950 en 1250, toen in deze contreien wijn werd verbouwd en de Vikingen zich op Groenland vestigden, dat toch niet voor niets deze ijsvrije naam kreeg. En dat in een tijd zonder extra CO2 in de lucht. Maar zo veel warmer was het duizend jaar geleden helemaal niet, de opwarming beperkte zich bovendien tot het noordelijk halfrond en de zuidkust van Groenland was juist het meest opgewarmde stuk op aarde.

De twijfelaars hebben nog een ijzer in het vuur: het broeikaseffect is een natuurlijk proces en de natuur stoot veel meer CO2 uit dan de mens. Die is dus, in hun ogen, nauwelijks verantwoordelijk voor de veranderingen.

Natuurlijk, de wereld vergaat niet. Maar vele soorten, dieren en planten, zullen de veranderingen niet kunnen bijbenen en dus uitsterven

Het is waar: zonder broeikaseffect was de gemiddelde wereldtemperatuur 18 graden onder nul, in plaats van de huidige plus 15. Het is ook waar dat het in de natuurlijke kringloop van CO2 om veel grotere hoeveelheden gaat dan de toevoeging door de mens. Maar dat is het juist, een toevoeging. Er is fossiel CO2 bijgekomen, koolstof afkomstig uit olie, kolen of gas, dat miljoenen jaren onder de grond heeft gezeten.

De bewijzen dat de menselijke bijdrage aan de CO2-concentratie het broeikaseffect versterkt en de aarde opwarmt, stapelen zich op. Sprak het IPCC, het klimaatbureau van de VN, in zijn eerste rapporten nog van een menselijke vingerafdruk in de opwarming, nu is de boodschap veel stelliger: de mens is de dominante factor, en waarschijnlijk zelfs de enige factor.

In het argument dat klimaatverandering van alle tijden is, speelt ook de gedachte dat de aarde al die schommelingen heeft overleefd. En dat het ook dit keer zo’n vaart niet zal lopen. Natuurlijk, de wereld vergaat niet. Maar vele soorten, dieren en planten, zullen de veranderingen niet kunnen bijbenen en dus uitsterven, net als bij eerdere grote klimaatveranderingen. En de mens zelf is een kwetsbare soort.

2 De klimaatwetenschap laat geen kritiek toe

Het is een percentage dat telkens terugkeert: 97 procent van de klimaatwetenschappers is het eens. Voor sceptici biedt het een kans voor open doel. Was het niet Einstein die gezegd had dat het in de wetenschap niet gaat om de meerderheid van stemmen?

Het percentage komt uit een studie uit 2013 van de Australiër John Cook, die in een hele reeks wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering had geturfd of de auteur wel of niet dacht dat de opwarming door de mens werd veroorzaakt. Een wat onzinnige exercitie, het staat er immers zelden bij. Een onderzoeker die meet hoeveel ijs Groenland jaarlijks verliest, meldt in zijn artikel soms dat het smelten door de opwarming is versneld, maar niet wat de oorzaak van die opwarming is. Cook moest zijn conclusie dan ook baseren op een kleine selectie.

Het is ook niet nodig om die consensus te turven. De wetenschappelijke opvattingen over het klimaat staan, samen met kritische noten, sinds dertig jaar in de rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is geen rabiate milieuclub van de Verenigde Naties, het IPCC zelf is niet meer dan een kantoor met wat medewerkers. Het IPCC voert zelf ook geen klimaatonderzoek uit. De rapporten worden geschreven door honderden klimaatwetenschappers die worden gevraagd recent verschenen studies te verzamelen, te wegen en samen te voegen. Iedereen is gerechtigd op die bundeling commentaar te leveren. Sommigen worden daar zelfs expliciet toe uitgenodigd. Ook erkende klimaatsceptici. De auteurs zijn verplicht alle commentaren te verwerken, of te vermelden waarom ze dat niet hebben gedaan.

Maar misschien houdt de gevestigde wetenschap kritiek buiten de deur. Dat kan natuurlijk, niets menselijks is de klimaatwetenschapper vreemd. En in de wetenschap is het soms lastig gevestigde theorieën omver te werpen. Daar kan een generatie overheen gaan. Anderzijds, wie nu met een overtuigend experiment of nieuwe theorie een bres slaat in het bestaande gedachtegoed en aantoont dat de opwarming niet door de mens wordt veroorzaakt, is bijna zeker van een Nobelprijs. Er zijn genoeg (jonge) wetenschappers die zich zo’n kans niet laten ontnemen.

Toch nog even over die 97 procent. Wat schrijft die 3 procent dan? Een paar jaar geleden nam een groep wetenschappers onder leiding van eerder genoemde Cook 48 van dergelijke studies onder de loep. Wat bleek? Elk artikel bevatte fouten, de resultaten waren niet reproduceerbaar en in sommige gevallen deugde de fysica niet.