Zitpaal moet kerkuil behoeden voor aanrijding

Bijna de helft van alle kerkuilen die in Nederland rondvliegt, sneuvelt vroeg of laat in het verkeer. De roofvogels zien de wegberm namelijk als onderdeel van hun jachtterrein.

Om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder de uilensoort met zijn karakteristieke hartvormige gezicht terug te dringen, krijgen de dieren in Noord-Holland speciale zitplaatsen. Langs de provinciale weg N242 en rijksweg A7 komen drie meter hoge zitpalen waarop de uilen kunnen neerstrijken en speuren naar prooi.

Op hoge palen is het gevaar dat de dieren in de zuigstroom terechtkomen geweken

De uilen nemen dikwijls plaats op hectometerpaaltjes om het nog warme hapje zo vers mogelijk te verschalken. Als een auto of vrachtwagen met een beetje vaart langsrijdt worden de lichte vogels zo meegezogen, vaak met fatale afloop. “Een kerkuil weegt maar 350 gram. Eigenlijk is het een hoop veren waar weinig in zit”, vertelt Ruud Leblanc van de Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Op hoge palen is het gevaar dat de dieren in de zuigstroom terechtkomen geweken. Bovendien hebben ze vanaf de zitpalen een hoger startpunt dan wanneer ze op zo’n groen bordje zitten, wat vermoedelijk ook heel wat dode uilen scheelt. De kerkuil was bijna uitgestorven. Eind jaren zeventig waren er nog maar honderd broedparen. Door beschermingsmaatregelen zijn dat er nu 3200 tot 3400. Over twee jaar moet blijken of de palen het gewenste effect hebben.

Landen op de groene hectometerbordjes wordt overigens ook ontmoedigd. Ze krijgen rollers aan de bovenkant, waardoor de vogels geen houvast meer hebben. Leblanc: “Hierdoor denkt een kerkuil: ‘Hé, dit gaat hem niet worden’.”

