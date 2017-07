Zit kamperen dan toch in de genen?

Het reizen zit in ons bloed, de camping in onze genen. Dat komt volgens Van Vugt doordat we daar dichter bij de natuur zijn, net als onze voorouders. We steken een elektrisch vuurtje in de barbecue en kluiven onze geroosterde bout. We helpen elkaar met de tent en passen op elkaars kinderen. Er zou zelfs een gen zijn dat verband houdt met avonturisme en reislust.

Geinige theorie. Ik heb zelf veel gereisd, op afgelegen plekken gewoond en gekampeerd. Het liefst sluip ik de bossen in, om mijn tent in volstrekte afzondering op te zetten. Hoe minder mensen in de buurt, hoe beter. Het is in Europa lastig zo'n plek te vinden.

Campings met straal­lan­taarns, chemische toiletten, bierbuiken en gestruikel over scheerlijnen mijd ik juist liever

Ik heb dus zeker de neiging de natuur in te trekken, een tent op te zetten en een vuurtje te stoken. Beetje wandelen, beetje zwemmen en mijn vakantie kan niet meer stuk. Het lijkt daarom aannemelijk dat ik genetisch beschouwd een nomadische oermens ben. Maar dan mis ik het eventuele allel dat het samenzijn promoot.

Campings met straallantaarns, chemische toiletten, bierbuiken, gestruikel over scheerlijnen en gejoel mijd ik juist liever. Ik associeer de files op de péage en de miljoenen kampeerders meer met massavertier dan met 'de aantrekkingskracht van de natuur', zoals Van Vugt beweert.

Massavertier, zoals elk weekend op de festivals, is vaak gesitueerd in een decor van natuur. Maar je moet er toch echt een ander gen voor hebben dan het terug-naar-de-natuurgen.

