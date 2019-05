Zingende vogels debuteren in Britse hitlijsten

Tussen bekende namen als Taylor Swift, Billie Eilish, Avicii en Pink, staan nu ook merels, roodborstjes en spechten in de Britse hitlijsten. Ruim tweeëneenhalve minuut fluiten de vogels in je oor, en met een simpele druk op de knop repeat kan je er zo een hele ochtend mee vullen.

Vorige week bracht de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), de vogelbescherming in het Verenigd Koninkrijk, het nummer uit om aandacht te vragen voor bedreigde vogelsoorten. Volgens RSPB hebben we in vijftig jaar tijd ruim 40 miljoen vogels verloren en gaat het slecht met de natuur. Toch denken - blijkt uit hun onderzoek - schokkend veel mensen in het Verenigd Koninkrijk dat het wel prima gaat met de natuur. Dringend tijd voor een campagne vindt RSPB. Met het nummer ‘Let Nature Sing’ willen ze iedereen wakker schudden - of fluiten.

Dat werkt bijzonder goed. Sinds de aftrap van de campagne van RSPB is de hashtag #LetNatureSing al snel rond gaan zingen op sociale media. Op Twitter wordt opgeroepen het nummer zo veel mogelijk te beluisteren om zo de vogelbescherming én daarmee de vogels te helpen. Naast de Britse top-40 is ‘Let Nature Sing’ inmiddels ook op iTunes binnengekomen, daar zelfs op nummer één.

Doet dit u ergens aan denken? In Nederland hadden we al fluitende vogels in de hitlijsten, in 1980 stond het nummer ‘Et Les Oiseaux Chantaient’ (‘...En De Vogels Zongen’) van Sweet People negen weken in de top-40. Twee weken kwam het zelfs in de top-10 te staan. Toch is er een verschil met de Britse versie: de vogels van de Sweet People werden begeleid door muziekinstrumenten, de Britse hitvogels niet.

