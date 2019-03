Zing jezelf de douche uit en bespaar kilo's CO2

Met de #Douchechallenge wil Van Haaster samen met Hedde van Heerde en Madeleine Lever uit 6-vwo van het Coornhert Gymnasium in Gouda het waterverbruik tijdens wasbeurten verminderen. Radio-dj Giel Beelen lanceerde het concept al eerder: je speelt een leuk nummer af en staat net zolang onder de douche als het liedje duurt.

Met de laagdrempelige truc willen de initiatiefnemers van ‘Hart voor water’ Nederlanders aansporen tot bewuster watergebruik, zegt Floris van Haaster. “Er wordt heel veel gepraat over klimaat. Wat beter moet, wat wél en níet kan. Nog te weinig zien we mensen, die het heft in handen nemen om het klimaat te verbeteren, die zélf verantwoordelijkheid oppakken. De douche­challenge is een voorbeeld van zelf stappen maken om gewoontes aan te passen.”

In totaal veroorzaakt douchen een CO 2 -uitstoot van 200 kilo per persoon per jaar. Als je maximaal vijf minuten doucht, berekende Milieucentraal eerder, kun je negentig kilo CO 2 besparen. Doet heel Nederland het, dan wordt

1,5 miljard kilo CO 2 per jaar bespaard. Dat komt overeen met het jaarlijkse energiegebruik van alle Amsterdamse huishoudens. Korter douchen loont dus. Vaak wordt duurzaam gedrag gelijkgesteld aan iets opgeven. Bij ‘Hart voor water’ willen ze juist bewijzen: “Het is niet per se erg om een duurzame gewoonte aan te nemen. Het kan ook leuk zijn.”

Kies dus jouw douchemelodietje, maar blijf billijk: ‘Bohemian Rhapsody’ en consorten zijn uit den boze.

