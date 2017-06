Zijn lied zit de vogel in de genen

Het lied is voor zangvogels een belangrijke manier om potentiële partners te vinden en daarmee een belangrijke grenspaal tussen soorten. Maar zangvogels kunnen uit alle geluiden hun inspiratie halen. In gebieden waar enigszins verwante soorten in elkaars bereik leven, kan mixen de grenzen tussen soorten doen vervagen en de herkenning van potentiële partners bemoeilijken.

Lees verder na de advertentie

Ook na verwisseling van eieren, reageerden de kuikens meer op het lied van eigen soort

Zangvogels kunnen een leven lang schaven aan hun lied. Maar bekend is ook dat ze, zodra ze uit te ei komen, het lied van de eigen soort feilloos kunnen onderscheiden van dat van verwante soorten. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala, Zweden, hebben uitgezocht hóe, in een reeks experimenten met twee soorten vliegenvangers: de bonte vliegenvanger, ook in Nederlander een veel gehoorde zanger, en de withalsvliegenvanger.

Voorkeur Jongen die in het nest van eigen ouders uit het ei kwamen, hadden een duidelijke voorkeur voor het lied van de eigen soort. Dat was duidelijk en te verwachten. Maar die voorkeur bleef als eieren werden verwisseld en uitgebroed door de andere soort vliegenvanger. Ook dan reageerden de kuikens meer op het lied van de eigen soort dan op het lied van de gastouders. De onderzoekers stonden nu nog voor twee mogelijkheden: deze voorkeur zou genetisch bepaald kunnen zijn, of zijn doorgegeven door de moeder, bijvoorbeeld in de hormonen die zij meegeeft in het wit van het ei. Bij de vliegenvangers konden ze dat uitzoeken, omdat de twee soorten weliswaar gescheiden zijn, maar af en toe toch paren. En hybride kuikens bleken een duidelijke voorkeur te hebben voor het lied van de bonte vliegenvanger, ongeacht of dat de moeder of de vader was. De herkenning van het lied moet langs genetische weg zijn doorgegeven, en niet vader of moeder is bepalend; de bonte vliegenvanger blijkt op deze route over de dominante eigenschappen te beschikken. Ook al blijven zangvogels hun hele leven druk met componeren, concluderen de onderzoekers in vakblad Nature, het feit dat iedere soort zijn eigen lied heeft, is genetisch verankerd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.