Zijn de VS nu net als de Russen tegen een verbod op stookolie?

Als raffinaderijen ruwe aardolie verwerken tot benzine en diesel, blijft er in de vaten een stroopachtige zwarte smurrie achter. Op dat vervuilende residu, bekend als stookolie, vaart het merendeel van de zeeschepen. In het noordpoolgebied is stookolie volgens milieugroepen zelfs goed voor driekwart van de brandstof.

Stop daarmee, zeggen onder meer Nederland, Canada en Duitsland. Zij krijgen daarbij steun van de Verenigde Staten. Maar nu lijkt het erop dat iemand in het Witte Huis wakker is geworden en zijn standpunt heeft veranderd, zegt Eelco Leemans adviseur van milieuorganisatie Clean Arctic Alliance.

Vooral de raffinaderijen moeten veranderen

Leemans is deze week in Londen waar de VN-organisatie voor zeetransport Imo bij elkaar komt. De meerderheid van de 171 leden van de Imo weet hoe vervuilend stookolie is. De zestien grootste zeecontainerschepen stoten net zo veel zwavel (let wel: dit gaat niet over CO2) uit als alle auto's ter wereld. Daarom moet het zwavelgehalte in stookolie over drie jaar worden teruggebracht van 3,5 naar 0,5 procent. Voor de poolgebieden moet dat naar nul procent, vinden onder meer Canada, Nederland, Duitsland, IJsland, Finland en Noorwegen.

Stookolie is voor poolgebieden extra gevaarlijk, zegt Leemans. De vuile brandstof stoot namelijk niet alleen zwavel uit, maar ook meer fijnstof dan bijvoorbeeld diesel of benzine. "Dat komt terecht op het ijs dat donker uitslaat. Het ijs warmt daardoor sneller op en smelt. Ook bij lozingen, moedwillig of niet, is stookolie erg gevaarlijk. Het is veel lastiger op te ruimen dan andere brandstoffen."

Veranderen Het zijn vooral de raffinaderijen die moeten veranderen. De moderne fabrieken kunnen stookolie 'kraken' zodat er een schonere brandstof ontstaat. De oude raffinaderijen, en dat zijn er veel, hebben deze mogelijkheden niet. "Deze raffinaderijen moeten echt stappen zetten", zegt Leemans. Hij hoopt daarbij op steun van de Verenigde Staten. Die waren altijd voorstander van schonere brandstoffen voor zeeschepen. "Die steun is een beetje 'onder de radar' gebleven van de nieuwe regering in Washington", zegt Leemans. Die tijd lijkt voorbij. "We hebben de indruk dat de Amerikaanse delegatie orders heeft gekregen om zich anders op te stellen." Zij zouden zich dan aan de kant scharen van de Russen, die tegen een verbod op stookolie zijn. Door de opwarming van de aarde komt de noordelijke zeevaartroute vrij. Dat is een enorme kans voor de Russische economie. Niet dat de Russen pleiten voor de opwarming van de aarde. Ze willen alleen niet dat schepen onder druk van een stookolieverbod de Noordelijke IJszee mijden. De noordelijk route van Europa naar Azië is namelijk ook beter voor het milieu, zeggen de Russen, omdat de huidige route door het Suezkanaal langer is.

