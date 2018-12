Zeventien uur in de trein naar de Poolse klimaattop

‘Het spel is nooit klaar, ook na Polen niet’ Lees verder na de advertentie Jos Cozijnsen © TRBEELD Op een na was hij op alle klimaattops, Polen is nummer 24. De allereerste liep Jos Cozijnsen (58) mis. Dat was in Berlijn, 1995. “Mijn dochter werd geboren.” Al die jaren is hij CO2-handelsexpert en lobbyist voor een milieukoepel. Eeneyeopener kwam na het Kyoto-protocol in 1997. “Ik dacht: de afspraken zijn klaar, we gaan ze uitvoeren.” Maar toen begon het pas. Dat is met het Parijs-akkoord nu niet anders, zegt Cozijnsen. Het komt allemaal aan op implementatie. Daarom is het werkplan in Katowice zo belangrijk, zegt hij. Hij is hoopvol dat de eerste basisregels er nu komen, over wat landen écht doen. De vraag is hoe sterk die worden. “Hoeveel ruimte dwingen olielanden af, met flauwe regels?” Dat spel is nooit helemaal klaar, zegt ­Cozijnsen, ook niet als er van Polen een draaiboek afkomt. Een leuke verrassing deze week vond Cozijnsen, tevens ondernemer in duurzame ­mode, ­grote klimaatbeloften van de kledingindustrie.

‘In de Parijs-regels ontstaat nu oog voor vrouwen’ Sascha Gabizon © TRBEELD Halverwege de klimaattop schrok ze. Er stond niets meer in de onderhandelingstekst over de positie van vrouwen bij de klimaatactie. Daar is Sascha Gabizon (1964), directeur van Women Engage for a Common Future (WECF) nou juist voor naar Katowice gekomen. “Vrouwen, het kwetsbaarst voor milieuschade, kunnen duurzame projecten als geen ander aanjagen.” Gelukkig voor Gabizon, komt dat alsnog in het voorlopige werkplan. Inhoudelijk lijkt Katowice succesvoller te worden dan Parijs voor WECF. “Nu de spelregels concreet worden, komt er oog voor de vrouwen.” Vrouwelijke wereldleiders riepen daartoe op in Polen. Gabizon hoopt dat dit het uiteindelijke werkplan haalt. The devil is in the detail, weet ze. “Neem de 100 miljard dollar die rijke landen geven aan arme. Geef je dat als lening? Dan creëer je afhankelijkheid.” Geef vooral subsidie, zegt WECF, zodat lokale gemeenschappen, ook vrouwen, eigen duurzame projecten starten.

‘Ik hoop op een plan zonder kleerscheuren’ Peer de Rijk © TRBEELD Hij kwam per trein. “17 uur uitzitten. Het is te doen.” De top in Katowice is voor Peer de Rijk (52) zijn achtste. Een essentiële, zegt de directeur van milieugroep Wise. Hier moet een werkplan uitrollen bij de Parijse klimaatbeloften. Lukt dat? Hoofdlijnen lijken ‘zonder al te veel kleerscheuren’ te verschijnen, schat hij behoedzaam. De Rijk doet mee aan acties, om de druk op te voeren. “Voorspelbaar”, zegt hij over het dwarsliggen door Trump-afgezanten, Rusland, Koeweit en Saudi-Arabië. Hij was bij protest tegen steenkoolplannen in de VS. Ook ageert De Rijk tegen kernenergie, wat hij gevaarlijk en ­onduurzaam noemt. Hij voert actie op de top, maar ook in de regio. “Nu ik toch in Polen ben…” De Rijk is hoopvol dat het Parijs-akkoord wordt nageleefd. Welk slotwoord er ook klinkt in Polen, mensen en ­bedrijven gaan overal door met duurzaamheid, denkt hij. “Maar de leiders móéten grote knopen doorhakken.”

Lees ook:

Een klimaatdeal laat op zich wachten Vandaag is in Katowice een doorbraak nodig om de doelen van het Parijs-akkoord te halen. Olie- en kolenlanden liggen echter dwars.