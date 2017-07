Zeventien gemeenten willen duurzaam worden

Straatlantaarns, maar ook sporthallen en gemeentehuizen krijgen straks energie van windmolens of zonnepanelen. Gisteren ondertekenden de Gelderse gemeenten, de Groene Stroomfabriek uit Nijmegen en energiecoöperatie Wiek-II het contract. "We zetten als eerste deze stap in Nederland", zegt Harriët Tiemens, wethouder in Nijmegen en coördinerend bestuurder voor de zeventien gemeenten. "Het doel was een lokale overheid die 100 procent duurzaam is en kiest voor lokale opwek. De lat lag hoog, maar het is gelukt. Als je de lokale economie wilt verduurzamen is zelf als overheid duurzaam inkopen een krachtig middel."

Vanuit deze gedachte hebben de Gelderse gemeenten vergaande eisen gesteld in een Europese aanbestedingsronde. Het gaat om zo'n 90 miljoen kilowattuur stroom per jaar, ongeveer het stroomgebruik van 25.000 huishoudens. De Groene Stroomfabriek gaat dit leveren en werkt samen met stichting Wiek-II. Die ontwikkelt duurzame energieprojecten zoals het eerste windpark in de Betuwe. "Er zijn nu vier windmolens, die in handen zijn van zo'n duizend burgers uit de regio", vertelt Pim de Ridder, bestuurslid van Wiek-II. "We leveren aan de lokale overheid, burgers spelen een rol als energieproducent. Dat brengt de energietransitie in een nieuwe fase."

De andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Er komen nog negen windmolens, twee zonneparken en een kleine waterkrachtcentrale. Om de projecten de komende jaren te realiseren, zijn er nog wel burgers nodig die meedoen.

