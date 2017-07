Zeven orchideeën in een bak

Een rietorchis uitgraven en in je tuin zetten is niet netjes en bovendien tot mislukken gedoemd, want een orchidee is zeer kieskeurig wat betreft grond en groeiplaats. Als mijn of uw tuin geschikt is, dwarrelt er vanzelf wel een stofzaadje van een rietorchis in.

Lees verder na de advertentie

De orchideeën delen de bak met kievitsbloemen

Dat kan zelfs in een bloempot op een dakterras gebeuren, getuige het bericht van Joop van Dorp en Cor Maarleveld. Zij wonen in de binnenstad van Vlaardingen en hebben geen tuin. Om toch wat groen om zich heen te hebben, tooiden ze het platte dak van de benedenburen, een winkel, met plantenbakken. In één van die bakken, die al een tijdje met rust gelaten was, verschenen een paar jaar geleden in de lente de gevlekte bladeren en later de paarsroze bloemtrossen van een rietorchis. Die was waarschijnlijk overgewaaid uit de naburige Broekpolder, waar ze vrij veel staan.

De gelukkigen omringden hun orchidee met zorg, die er deels op neerkwam hem met rust te laten, en deze zomer staat de teller op zeven verschillende rietorchissen. Ze staan in een bak waar regenwater in blijft staan en die dus vochtig is, maar ook weer niet zo nat dat de planten verrotten. De orchideeën delen de bak met kievitsbloemen. Die heb ik ook in de tuin gehad maar zoals bij de een spontaan een orchidee verschijnt, verdwijnen bij een ander al even spontaan de kievitsbloemen.

Welke rietorchissen het precies zijn, weet ik niet. De gewone rietorchis, gevlekte rietorchis en brede rietorchis kunnen allemaal gevlekte en brede bladeren hebben. Ze vormen de sterk op elkaar lijkende drie- eenheid van het geslacht Dactylorhiza ofwel handekenskruid. Maar wie van de drie het ook zijn, ik benijd Maarleveld en Van Dorp zeer om hun zeven rietorchissen!

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.