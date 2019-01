Zelfs president Trump redt de kolencentrales niet

In de eerste twee jaar van Trumps ambtstermijn, 2017 en 2018, werd 23.400 megawatt aan capaciteit van het net afgehaald, berekende EIA, het bureau voor energiestatistieken van de Amerikaanse overheid. Dat zijn meer sluitingen dan in de hele eerste termijn van Obama bij elkaar. De hoeveelheid opgewekte kolenstroom is nu teruggevallen naar het niveau van 1979. Als de voor volgend jaar voorziene sluitingen doorzetten, daalt de hoeveelheid opgewekte kolenstroom verder met 8 procent.

Oorlog tegen kolen Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Donald Trump aan mijnwerkers dat hij hun banen zou verdedigen en de ‘oorlog tegen kolen’ zou stoppen. Daar heeft hij ook alles aan gedaan. Hij draaide milieuwetten uit de tijd van Obama terug en hij benoemde vorig jaar zelfs een ex-lobbyist van de kolenindustrie, Andrew Wheeler, als baas van milieudienst EPA. Zijn enthousiasme moet het afleggen tegen de realiteit van de markt Maar voor volgend jaar staat slechts de opening van één nieuwe, relatief kleine kolencentrale op de agenda. Want hoezeer de regering van Trump kolen ook probeert te bevorderen, zijn enthousiasme moet het afleggen tegen de realiteit van de markt: kolenstroom wordt steeds minder interessant voor energiebedrijven. Dat komt deels door de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien heeft in de Verenigde Staten de winning van goedkoop schaliegas de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Sinds 2016 is gas de voornaamste bron van elektriciteit in de VS.

CO2-uitstoot Het gebruik van gas voor de elektriciteitswinning levert aanmerkelijk minder CO2-uitstoot op dan steenkool. Dat betekent niet dat mensen die zich zorgen maken over de uitstoot van broeikasgassen opgelucht adem kunnen halen. Onderzoeksbureau Rhodium Group maakte vorige week bekend dat de uitstoot van CO2 in 2018 in de VS met 3 procent steeg, na een aantal jaar waarin die juist was teruggelopen. Dat kwam vooral door de economische groei, die flink aantrok. “Er zit een grens aan wat goedkope hernieuwbare energie en goedkoop gas vermogen, als het gaat om het terugbrengen van de uitstoot”, aldus het onderzoeksbureau.