Zelfs de Opec ziet dat elektrisch rijden de toekomst is

Het zal wel loslopen met de elektrische auto’s, dachten de leden van de Opec, de organisatie van olie exporterende landen. Twee jaar geleden dacht zij dat er in 2040 wereldwijd 43 miljoen stroomauto’s zouden rijden. Vorig jaar stelden zij hun verwachtingen bij. Met 500 procent maar liefst. Dat heeft gevolgen voor de olielanden en voor bedrijven als Shell, Exxon Mobil en BP, waarschuwt Bloomberg New Energy Finance.

Vandaag publiceerde dat onderzoeksbureau een analyse van de opgeschroefde verwachtingen. Iedereen binnen de oliewereld gaat er vanuit dat het aantal elektrische auto’s sneller stijgt dan tot nu toe was voorzien.

Maar Bloomberg denkt dat de oliewereld nog veel te voorzichtig is. De 500 procent stijging zal eigenlijk een stijging met 1000 procent moeten zijn. Waar de Opec uitgaat van 266 miljoen stroomauto’s, denkt Bloomberg aan 530 miljoen in 2040. Dat staat gelijk aan een derde van het mondiale wagenpark.

Conservatief rekenen

In de oliewereld zijn het de grote oliebedrijven die het conservatiefst rekenen. Zij denken aan hooguit enkele tientallen procenten groei van elektrisch vervoer. Dat is een groot verschil met de Opec en zelfs een wereld van verschil met de verwachting van Bloomberg en de auto-industrie.

“Wat oliebedrijven en autofabrikanten zeggen loopt steeds verder uit elkaar”, zegt Colin McKerracher van het onderzoeksbureau van Bloomberg. “Dit is een één-miljard-dollar-vraag en iemand heeft het antwoord fout.”

Stel dat de onderzoekers van Bloomberg gelijk krijgen en over ruim 30 jaar ongeveer een op de drie auto’s op stroom rijdt, dan zal de vraag naar olie fors inzakken. Dagelijks scheelt dat 8 miljoen vaten olie, meer dan de gehele productie van Iran en Irak samen.

De reden van de almaar snellere toename van elektrische auto’s is de ontwikkeling van batterijen. De kosten dalen en die daling zal in de toekomst steeds sneller gaan. Ook de opslagcapaciteit, vaak een reden om toch te kiezen voor een brandstofmotor, neemt toe. Afgelopen woensdag meldde de Opec dat de autorevolutie waarschijnlijk volgend jaar al voelbaar is in delen van Azië.