Ze zijn er weer, de Duurzame Jonge 100. Wat drijft deze groene koplopers? ‘Het is een privilege om in deze markt te mogen werken’

Sivan Breemhaar (30), mede-oprichter Afriek uit Amsterdam, een kledingmerk dat streeft naar een gelijke wereld. De band met Afrika is belangrijk voor het bedrijf. De kleren worden gemaakt in de Rwandese hoofdstad Kigali.

“Toen ik in 2011 voor het eerst naar Rwanda ging, kwam ik erachter dat mijn beeld van Afrika eenzijdig en best negatief was. Mijn studie Conflict Studies and Human Rights leerde me dat het Westen Afrika al ruim een eeuw vanuit superioriteit benadert. Tijdens die reis werd ik geconfronteerd met mijn eigen arrogantie. Ook ik keek uit de hoogte naar Afrika. Ik dacht dat ik het beter wist. En daar schrok ik van. Die benadering is de essentie van het probleem. Ik weet immers door mijn studie hoe schadelijk zo’n superioriteitsgevoel kan zijn. Dat ik hier zo bewust van was en het toch eigenlijk zelf ook deed, illustreerde voor mij de omvang van het probleem. Daar wilde ik iets aan doen.

“Met Afriek vertel ik een persoonlijk verhaal over gelijkwaardigheid en samenwerking. Want ook dat is duurzaamheid. Zelf richt ik me liever op sociale rechtvaardigheid, op hoe we met elkaar omgaan. Ik vroeg me af: hoe kunnen we de huidige dynamiek tussen continenten omkeren? Hoe kunnen we juist van elkaar leren? Daarmee bereik je veel meer.

‘Dat is ook de grootste misvatting over duurzaam leven, dat je er een heleboel voor moet opgeven’ Sivan Breemhaar

“Met mijn Joodse achtergrond ben ik daar extra op toegerust. Door de Tweede Wereldoorlog en de vervolging in het verleden kijk ik met een kritischer blik naar onze maatschappij. Als we op 4 mei herdenken, kijk ik ook naar de toekomst. Wat kunnen we nú doen om in een wereld te leven zonder uitbuiting en onderdrukking. Ik wil keuzes maken die stroken met waar ik in geloof. En het kan, het hoeft niet moeilijk te zijn. Dat is ook de grootste misvatting over duurzaam leven, dat je er een heleboel voor moet opgeven. Soms begrijp ik niet waar mensen zoveel moeite mee hebben. Er zijn genoeg opties om duurzaam te consumeren. Je kan overstappen naar een duurzame bank, je kan eerlijke kleding of biologisch eten kopen.”