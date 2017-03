Zandfotograaf Mart Smit wint Groene Camera

Dat is bekend gemaakt tijdens een evenement voor natuurfotografen in Nijkerk. Hoewel recreatie, zandsuppleties en afval het strand beïnvloeden, zijn het nog steeds de wind en de golven die verrassende scuplturen in het zand maken, zo beschrijft Smit zijn inspiratiebron. Jarno van Bussel won in de categorie ‘natuurfoto van het jaar’, met een uil, klaar voor de jacht, tegen een mystieke blauwe schemerlucht.

Lees verder na de advertentie

De Groene Camera is in het leven geroepen omdat de Zilveren Camera, de belangrijkste foto-onderscheiding in Nederland, de categorie ‘natuur en milieu’ heeft geschrapt. Natuurfoto Magazine en PixFactory, koepelorganisatie voor natuurfotografie, vinden dat zo’n prijs moet blijven bestaan omdat Nederland volgens hen gidsland is in deze tak van fotografie. Ruim zevenduizend beelden dongen mee naar prijzen in verschillende categorieën.

© Jarno van Brussel, Groene Camera

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.