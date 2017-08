Zaanse fabriek begint Nederlandse massaproductie van zonnepanelen

De vernieuwende, milieuvriendelijke technologie met significant minder lood komt van Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten.

“We verkopen geen dromen, maar realiteit”, zegt Daniël Kuijk, die Energyra samen met oud-bankier Bert Schouws heeft opgericht. Ze mikken op een productie van circa 350.000 panelen per jaar. Omgerekend kunnen die stroom leveren voor omstreeks 30.000 huishoudens.

Voor het eerste jaar zijn de panelen al uitverkocht, melden de eigenaren. Ze gaan niet alleen naar energiecoöperaties en projecten in Nederland, de belangstelling komt uit heel Europa. “We zijn alleen nog maar een stapel papier, maar er zijn nu al veel mensen die de panelen uit onze handen trekken”, zegt Kuijk, die eigenaar is van een reclamebureau.

Ook de financiering komt deels uit andere Europese landen. “We hadden er graag een Oranjefeestje van gemaakt, maar zonder het buitenland kregen we de puzzle niet gelegd”, zegt Kuijk. Om te kunnen starten was er twintig miljoen nodig. Investeerders vonden het volgens compagnon Schouws ‘eng’ geld te steken in deze nieuwe onderneming in de wereld van de zonne-energie, die in Nederland vrijwel is weggeconcurreerd.

Maar vorige maand was het financiële plaatje rond en moeten nu slechts nog de handtekeningen worden gezet. De provincie Noord-Holland steekt drie miljoen euro in het bedrijf, uit een fonds waarin het geld op termijn weer terug moet vloeien. Ook komt er geld van onder andere de Rabobank.

Concurrentie In Nederland is Energyra niet de eerste producent van zonnepanelen. Maar het bedrijf is wel de eerste die deze duurzame energiebron op zo’n grote schaal in de markt zet. De grote bulk van de zonnepanelen wordt nu geproduceerd in China. Tegen dat ‘Chinese geweld’, zoals Kuijk het noemt, kan de nieuwe Nederlandse onderneming het niet opnemen; op de wereldmarkt zal Energyra een kleintje zijn. Maar het bedrijf claimt wel een grote speler te worden in het kleinere, kwalitatief hoogwaardige segment, met een hogere aanschafprijs. Hoeveel ze precies gaan kosten weten de ondernemers nog niet want dat hangt af van de almaar dalende marktprijzen. Maar ze verzekeren dat ze goed én betaalbaar zijn, met lagere kosten per kilowattuur voor de klant. De techniek is ontwikkeld door de afdeling zonne-energie van ECN in Petten. “We zijn blij dat dit proces nu na vijftien jaar zwoegen in Nederland in grootschalige productie gaat”, zegt directeur solar energy Paul Wyers. “En dat dat ook nog in Noord-Holland is, maakt het extra leuk.”

Duurzamer Belangrijkste verschil met de gangbare technologie, is dat de zonnecellen niet op de voorkant van de panelen aan elkaar worden gesoldeerd, maar aan de achterkant met elektrisch geleidende lijm op een soort printplaat worden geplakt. Voor dit proces is geen loodhoudend soldeer nodig en de printplaat wordt fluorvrij geproduceerd. Dat de panelen lood- en fluorvrij zijn, ziet Energyra als ‘een belangrijke stap op weg naar vergroening.’ Bovendien wordt het risico op breuken in de panelen verminderd, waardoor ze meer energie leveren en langer meegaan, niet de gangbare 25 maar wel 30 jaar. “En het ziet er mooier uit”, vinden Kuijk en Schouws. “Want van zonnepanelen knapt de gebouwde omgeving meestal niet op.” De fabriek gaat werk geven aan 50 tot 60 mensen. In de herfst wordt de machine voor de zonnepanelen gebouwd, deels door mensen uit het buitenland. Het productieproces wordt in hoge mate geautomatiseerd en gerobotiseerd. Schouws: “Wil je de maak-industrie naar Nederland terughalen, dan moet je het zo doen. Dat is de enige manier om goed te kunnen concurreren met China met zijn lage lonen.”

