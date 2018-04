Wroetende vrije-uitloopkippen blijken grootste bron van fijnstof in de landbouw

“Installaties werden schoner en filters beter”, zegt CBS-econoom Cor Pierik. Industrie, transport en overige sectoren werden groener. De luchtkwaliteit profiteerde van de schonere machines. Terwijl de economie vanaf de eeuwwisseling groeide met 21 procent, daalde de hoeveelheid fijnstof met 41 procent.

De steeds schonere groei van de economie is volgens het CBS te danken aan strengere milieuregels, Europees en landelijk

De enige achterblijver is de landbouw. De uitstoot van fijnstof, dat met stikstofdioxide bepalend is voor de luchtkwaliteit, steeg in ­deze sector met 3 procent. De oorzaak is het toegenomen aantal vrije-uitloopkippen, zegt het CBS. Er zijn niet veel meer kippen, maar ze lopen vaker buiten. “Ze woelen alles om. Dat is goed voor het dierenwelzijn, maar niet voor de lucht”, zegt Pierik. De vrije-uitloopkip is goed voor twee derde van alle fijnstof afkomstig uit de landbouw. Dat is inherent aan deze vorm van pluimveehouderij. “Een stal kun je zuiveren met filters, een loslopende kip niet.”