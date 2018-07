Wrevel over subsidie voor pulsvisserij

Het zijn grote woorden, gericht aan niet de eerste de beste. "Ons onderzoek heeft een reeks dubieuze beslissingen en schendingen van de EU-wetgeving aan het licht gebracht." En daarom moet er op het hoogste politieke niveau worden ingegrepen. Claire Nouvian, directeur van de Franse milieuorganisatie Bloom, schrijft het in een brief aan premier Mark Rutte.

De milieuorganisatie vindt dat Rutte zich persoonlijk moet bemoeien met de kwestie van de pulsvisserij. Dat is een vooral door Nederlandse Noordzeevissers gehanteerde werkwijze waarbij platvis, in het bijzonder tong, met een elektrische schok uit de zeebodem wordt opgeschrikt. De techniek is eigenlijk verboden, maar tussen 2008 en 2014 heeft Nederland van de EU in totaal 84 ontheffingen gekregen, om onderzoek te doen naar de effecten van de vistechniek.

De Nederlandse vissers doen de kritiek op hun werkwijze af als jaloezie: hadden vissers uit andere landen zélf maar zo'n goed werktuig moeten uitvinden, en hadden zij ook maar geld moeten werven voor de financiering van de innovatie. Maar juist bij die financiering plaatst Bloom grote vraagtekens in de brief aan premier Rutte. Want het geld voor de pulsvisserij komt deels uit overheidssubsidie, vanuit de EU en Nederland.

Bij pulsvisserij ontstaat minder bodemberoering én minder brandstofgebruik van het schip doordat het vistuig lichter is. Volgens Bloom is een vergelijking tussen de boomkor en de puls evenwel een keuze tussen de galg en de guillotine: beide zijn even dodelijk en even onaanvaardbaar voor wie tegen de doodstraf is.

Transparantie

Omdat dit belastinggeld is, moet helder worden verantwoord waaraan het is besteed. Die helderheid ontbreekt totaal, volgens Bloom. Een gedetailleerd overzicht van ontvangers van subsidie uit het Europees Visserijfonds, dus wie in de visserijsector hoeveel publiek geld kreeg, zou er niet zijn. Althans, voor de periode van 2007 tot 2014, toen de Nederlandse vissers massaal overschakelden op de volgens Bloom 'destructieve' pulstechniek.

Bovendien, stelt de milieuorganisatie, is niet na te gaan of de ontvangers van de subsidie zich wel aan de voorwaarden houden. Want de ene groep vissers mag de puls alleen gebruiken om na te gaan of die techniek jonge vis spaart, een andere groep moet in de gaten houden wat de puls doet met kabeljauwen en haaiachtigen, en een derde groep moet in kaart brengen of de pulstechniek zorgt voor minder bijvangst. Zonder die informatie, schrijft Claire Nouvian in haar brief aan Mark Rutte, handelt Nederland in strijd met de Europese regels, om precies te zijn: de artikelen 51 en 59 van Richtlijn (EC) No 1198/2006.

Gevraagd om een reactie op de verwijten van Bloom, antwoordt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: "Wij zijn volledig transparant. Subsidiegegevens worden al jaren gepubliceerd. Dat is standaardprocedure." De woordvoerder verwijst naar een overzicht dat is gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de visserijsubsidies.