Worst mag alleen worst heten als die van vlees is gemaakt

Een worst of een steak moet altijd een stuk dood dier zijn, en het woord hamburger of schnitzel mag niet slaan op vegetarische producten. Het landbouwcomité van het Europees Parlement stelt voor om dit in de wet vast te leggen. Dat zou ‘misleidende handelspraktijken’ tegengaan.

Het voorstel stuit op kritiek van milieuorganisaties en vegetariërs. Zij betwisten dat een term als groenteburger misleidend is voor consumenten. Bovendien vinden zij dat de Europese Unie mensen juist zou moeten aanmoedigen om minder vlees en meer plantaardige producten te eten.

De benamingen van plantaardige producten staan in Europa al langer ter discussie. Het Europese Hof oordeelde in 2017 in het tofu-arrest dat een Duitse maker van plantaardige producten geen namen als Tofubutter en Cashew Cream Cheese mag hanteren. Dat zou ten onrechte de suggestie wekken dat het om zuivel gaat.

Sojadrink De uitspraak had als gevolg dat er inmiddels geen sojamelk meer te koop is, alleen nog maar sojadrink. Voor pindakaas, waarin geen kaas zit, had de uitspraak geen gevolgen, want ieder EU-land mocht uitzonderingen op de regel bedingen. Nederland bepaalde onder meer dat pindakaas en cacaoboter (bevat geen boter) hun naam mogen houden. Die uitspraak van het Europese Hof wil het landbouwcomité nu in wetgeving vertalen. Op voorstel van de Franse Europarlementariërs Eric Andrieu en Karine Gloanec Maurin gaat die wet niet alleen over verwijzingen naar zuivel maar ook over woorden die doen denken aan vlees. “Dit is een zeer ingrijpende beperking van de vrijheid van ondernemers en de consumentenbelangen”, reageert een woordvoerster van de stichting ProVeg, die plantaardige consumptie wil bevorderen. “Er is geen enkel bewijs dat consumenten door vegetarische producten worden misleid. De verwijzing naar vlees is belangrijk voor consumenten om te weten welke smaak zij van een product kunnen verwachten.”

Melk is melk Europarlementariër Annie Schreijer (CDA) is juist blij met het voorstel. “Vlees is vlees, melk is melk. De vegasector mag klanten niet meer om tuin leiden met misleidende productnamen.” Haar collega Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) ziet in het voorstel van het landbouwcomité “een kortzichtige poging van de vee-industrie om de opmars van plantaardige en duurzame producten te stoppen”. Het voorstel heeft voorlopig nog geen gevolgen. Het maakt deel uit van een hele reeks aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, die nog een lange weg van onderhandelingen te gaan hebben. In Nederland werd eerder de Vegetarische Slager ervan beticht dat zijn productnamen zoals Roockworst en Speckreepjes misleidend zouden zijn. Een klacht daarover bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleef evenwel zonder gevolgen.

Vlees gaat vega Tegenstanders van het wettelijk beschermen van termen als ‘burger’ of ‘melk’ suggereren vaak dat vlees- en zuivelproducenten daar de hand in hebben, uit angst voor omzetverlies. Maar deze fabrikanten lijken tegelijkertijd een doelgroep te zien in vegetariërs en veganisten. Voedselgigant Nestlé kondigde deze week de komst van een eigen groenteburger aan.

Zuivelmultinational Danone nam Alpro, producent van plantaardige zuivelvervangers, over. Zwanenberg Food Group, bekend van Kips leverworst, gaat vleesvervangers maken. Vorige week kwam Vion, één van de grootste vleesproducenten van Europa, met de mededeling dat het overweegt ook vleesvervangers op de Nederlandse markt te brengen. Tot nu toe zijn de vegetarische producten van Vion alleen verkrijgbaar in de horecagroothandel. Ze ook in de supermarkt leggen is volgens de slachter ‘een kleine stap’.