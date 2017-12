World Press Photo wil het klimaatverhaal in beeld brengen

"Hoe real wil je het hebben?", vraagt Rob van der Rijt, oprichter van het informatiepunt Klimaatplein. Hij staat midden in een zaal vol grote foto’s. Allemaal winnende afdrukken. Dit is de World Press Photo-expositie van 2017. We zien dieren, landschappen, allemaal in verdrukking. Heel belangrijk die aandacht, zegt Van der Rijt, zeker in tijden van nepnieuws en een klimaatsceptische president Trump aan de macht. "Er zijn nog altijd mensen die twijfel willen zaaien over klimaatverandering. We moeten feiten centraal blijven zetten." Reden voor het Klimaatplein om de bijeenkomst te houden, eerder deze maand, bij de (rondreizende) World Press Photo-expositie in Den Bosch.

Klimaatjournaliste Bernice Nootenboom, die in 2017 veel aandacht trok met de reis naar Spitsbergen om topmanagers de ernst van klimaatverandering te tonen, is erbij op de bijeenkomst. Met klimaatontkenners gaat ze simpelweg niet meer in discussie, zegt ze. Die moeten volgens haar geen podium krijgen. Zeker niet nu het weerbeeld extremer wordt, met orkanen en droogte, als gevolg van opwarming van de aarde. "We moeten opstaan voor wat er aan de hand is. Op de klimaattop in Bonn zijn dit jaar nog eens punten en komma’s gezet, nu is er actie nodig."

Het is ‘even vier jaar doorbijten’ met Trump in het Witte Huis, volgens klimaatexpert Leo Meyer, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij stelt vast dat de wereld, al gaat het nog te traag, doorgaat met schone energie, zoals windmolens en zonnepanelen. Betrouwbare informatievoorziening vindt hij meer dan ooit van belang. Dan heeft hij het dus over de wetenschap, maar ook foto’s waar hij in Den Bosch tussen staat. In tijden van nepnieuws kunnen mensen vatbaar worden voor ongefundeerde twijfel, denkt Meyer.

Nieuwe categorie "Waarheden staan onder druk", zegt ook de groene ondernemer Talitha Muusse. Vanwege Trump, maar ook in Nederland met klimaatsceptische politieke partijen als PVV en Forum voor Democratie. Zeker de jongere generatie, die zelf te maken krijgt met de gevolgen van het broeikaseffect, moet zich volgens haar duidelijk uitspreken over klimaatzorgen. Zij doet dat, ook via Twitter. Reacties als ‘ga lekker huilen’, ‘pleur op’ (en erger) neemt ze voor lief. De organisatie van World Press Photo vindt het thema klimaat zo belangrijk dat er in 2018 een speciale milieucategorie voor komt, binnen de prestigieuze wedstrijd. Tot nu toe werden zulke foto’s ondergebracht bij natuur, personen, nieuws, of hedendaagse kwesties. "We krijgen steeds meer inzendingen van fotografen binnen die over klimaat en vervuiling gaan", zegt de Nederlandse wedstrijddirecteur Micha Bruinvels. "Heel breed. Over natuurgeweld zoals orkanen. Maar eigenlijk over alle zichtbare sporen die menselijk handelen nalaat op de planeet. Klimaatverandering heeft zoveel meer gezichten dan stereotype beelden van de ijsbeer." Dat wil World Press Photo tonen. "Steeds meer fotografen leggen zich toe op het milieuthema", zegt Bruinvels. "Het vastleggen van klimaatverandering is een trend, een klasse apart. Die kun je niet meer op een hoop gooien met foto’s van prachtige landschappen of dieren." De nieuwe categorie, zegt Bruinvels, is zeker ook bedoeld voor hoopgevende, positieve foto’s over oplossingen.