Woerden zegt nee tegen gaswinning

Onder de wijk Molenvliet ligt een veld met olie en gas, het zogeheten Papekopveld. Het van origine Canadese bedrijf Vermilion is vergunninghouder voor de concessie, maar moet eerst nog wel een vergunning aanvragen. De gemeenteraad had zich al tegen olie- en gaswinning uitgesproken.

Er zijn veiligheids- en scha­de­ri­si­co's, het gebied lijdt al onder het dalen en natter worden van de bodem

De gemeente nodigt de minister nu uit om langs te komen voor een gesprek. Olie- en gaswinning past niet binnen de ambitie die de gemeente heeft als het gaat om duurzaamheid, zo staat te lezen in een brief aan Wiebes. Ook zijn er veiligheids- en schaderisico's in het gebied, dat toch al lijdt onder het dalen en natter worden van de bodem.

Het college zegt ook te worden gesteund door tienduizenden bezorgde bewoners en het actiecomité Laat Woerden Niet Zakken.

