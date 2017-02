Witte tent

Vind ik het nou lekker om niet bij de werkzaamheden in de Eifel te zijn of niet? Ik ben daar niet helemaal uit. Een voordeel van er zijn, is dat je de voortgang kunt bewaken, hoewel ik niet precies zou weten hoe je zoiets doet. Moet ik dan buurman Klaus weghalen van te lang koffiedrinken of wakker maken uit zijn post-warme-maaltijd-dutje? Zelf meehelpen? Dat laatste is denk ik lastig: ik weet niets van tegels leggen, ik zou hinderlijk in de weg lopen. Een voordeel van er niet zijn, is dat het werk en eventuele problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen zonder dat ik er iets van weet. Niet alleen buurman Klaus is aan het werk, ook elektricien Lothar heeft het een en ander te doen. Omdat ik hier ben, zie ik niet al het stof alle kanten op dwarrelen en neerdalen in de woonkamer boven. Ja, ik denk dat het beter is in Amsterdam te zijn.

Lees verder na de advertentie

En op afstand na te denken over de tuin. De laatste keer dat ik er was, heb ik voorzichtig onder sparrentakkenbossen en de opgerichte tent gekeken. Het is voor het eerst dat ik grootschalige vorstmaatregelen heb genomen. Maar wat ik zag, stemde me niet erg hoopvol. Het blad van zowel de Brachyglottis greyi en de Amerikaanse sering - de Ceanothus - zag zwart. De eerste is een struikje dat ik erg graag in de tuin heb vanwege zijn lichtgrijze bladeren en overvloedige gele bloei en heimwee naar Wales. De grootste staat nu onder een tent die ik maakte van een witte big bag en stokken. Die tent lag bijna plat op de grond vanwege twintig centimeter sneeuw. Winter na winter moet ik ze opkalefateren, de vorstschade is zelfs in tamelijk milde winters aanzienlijk. Waar ik van geleerd zou kunnen hebben de struikjes - het zijn er inmiddels een stuk of zes, je kunt ze zelf makkelijk vermeerderen - op te geven. Dit is het breekpunt: als ze deze lange, strenge winter niet overleefd hebben, ga ik op zoek naar alternatieven. Een Ceanothus kan ook niet zoveel hebben, vaak staat er bij de beschrijving 'Winterhard: ja (vorstgevoelig)'. Daar schiet je niet veel mee op natuurlijk. De sparrentakkenbescherming heb ik afgekeken van buurman Max, en zijn tuin ziet er altijd tiptop uit.

Nu kun je het jammer vinden dat struiken en planten kapotvriezen, en dat vind ik, maar je kunt het ook zien als een nieuwe kans. Nu al lig ik in slapeloze nachten te denken aan wat ik in de plaats van die struiken ga zetten. Toch wil ik ze de tijd geven. Ik ben in staat begin maart de hele boel uit te graven, terwijl ze best nog uit zouden kunnen lopen in april en mei. Ik heb geen geduld, ik ben er zo één die op een mooie, zonnige dag in februari urenlang alles uit de grond zit te kijken, terwijl ik ook de Felco-snoeischaar in de aanslag heb.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.