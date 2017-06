Wilde zwijnen houden zich niet aan de regels, met gevaar voor eigen leven

“De moeder is waarschijnlijk overgestoken, de jongen die haar volgden hebben het niet gehaald”, zegt Willem van Uden, jager/faunabeheerder en woordvoerder van de stichting Afhandeling en Monotoring Fauna-aanrijdingen (SAMF), een vrijwilligersorganisatie die in Brabant aangereden wild registreert en afvoert. De automobilist kwam met de schrik vrij, maar de weg was enige tijd geblokkeerd voor bergingswerkzaamheden. Daarbij is niet alleen de zwaar beschadigde auto geborgen.

Lees verder na de advertentie

Een nacht eerder is afgelopen weekend nog een mannetjeszwijn aangereden

Wilde zwijnen in Brabant, is dat niet bijzonder? Nee hoor, zegt Van Uden. “Ze mogen officieel alleen in de Oostelijke Mijnstreek en op de Veluwe voorkomen. Voor de rest van het land geldt de ‘nuloptie’: daar moeten zwijnen worden bejaagd.” Maar de dieren houden zich niet aan die nuloptie en het zwijn rukt dus op, ook in Brabant, zegt Van Uden. “Een nacht eerder is afgelopen weekend nog een mannetjeszwijn aangereden.” Het antwoord is volgens hem toch vooral: verscherp de jacht en versoepel de wet. Want ’s nachts mag er niet gejaagd worden, terwijl zwijnen juist dan actief zijn.

Maar als het zwijn in Brabant in de lift zit, dan moet het toch ook steeds vaker worden aangereden? Hoeveel aanrijdingen heeft de SAMF de afgelopen jaren dan geregistreerd? Van Uden moet daarvoor even in zijn computer kijken. “In 2014 achttien, in 2015 ook achttien en vorig jaar…dertien.” Dat is inderdaad niet veel, erkent hij. Zeker als je de cijfers van de ree er naast legt: in 2016 zijn liefst 1120 aanrijdingen met reeën gemeld, een kleine driehonderd meer dan in 2015. “Drie per dag. Da’s ook veel.” Dat noopt pas echt tot actie – en zolang kan het zwijn wellicht nog even opgelucht adem halen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.