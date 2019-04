Wil je weten of je grond van goede kwaliteit is? Begraaf dan een onderbroek

Een gezonde bodem is belangrijk voor kwekers die mooie (en veel) bloembollen hopen te produceren. Ook akkerbouwers en moestuinbezitters hebben er alle belang bij, omdat 95 procent van het menselijk voedsel direct of indirect uit de bodem komt. In Noordwijkerhout doet zelfs de plaatselijke hoofdgreenkeeper mee aan de challenge, want een gezonde bodem geeft een mooie golfbaan.

Wat kan een onderbroek vertellen over de toestand van de grond? De katoenen vezels van een slip of boxer bevatten veel koolstof, dat voedsel is voor bacteriën, schimmels en micro-organismen die in de bodem leven. In een gezond milieu zullen de beestjes de onderbroek in een maand of twee grotendeels verteren. Het helpt als de onderbroek mooi plat in de bodem ligt, op 10 tot 20 centimeter diepte.

Sociale media De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur heeft ruim honderd telers een (witte) onderbroek geschonken om deze maand te begraven. Medio juni moeten ze die weer opgraven om te bezien wat ermee is gebeurd. Zou je ’m zo weer aantrekken, dan is de grond niet gezond en zijn verbetermaatregelen geboden. De bedoeling is dat de deelnemers aan de ‘Soil Your Undies Challenge’ de resultaten met elkaar delen door foto’s te plaatsen op sociale media. Een vakjury, met deskundigen van onder meer Wageningen Universiteit, zal de opgegraven onderbroeken beoordelen en daarna bepalen welk bloembollenbedrijf de beste bodem van Nederland heeft.

