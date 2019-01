Wiedende robot solliciteert naar een baan bij de bioboer

Vraag een biologische boer naar zijn meest arbeidsintensieve klus en het antwoord zal luiden: onkruid wieden. Maar er is nu hoop uit eigen land; de robot schiet te hulp.

We willen een soort loonbedrijf voor robots worden Initiatiefnemer Martijn Lukaart

Het jonge Nederlandse agritech-bedrijf Odd.Bot ontwikkelde, samen met het Robotics Institute van de TU Delft en de Wageningen Universiteit, een driehoekig elektrisch apparaat dat onkruid kan wieden. Het prototype van deze ‘weed whacker’ is gepresenteerd op de AgriFoodTech-beurs in de Brabanthallen. “En inmiddels zijn we zo ver dat we straks de eerste testen uit gaan voeren op de akkers van biologische boeren”, zegt initiatiefnemer Martijn Lukaart van Odd.Bot.

Hoewel de slimme onkruidverdelger op termijn ook een uitkomst moet zijn voor gangbare boeren, richt Lukaart zich met zijn robotica-start-up in eerste instantie op de biologische sector: “Biologische boeren spuiten niet en kampen daardoor veel meer met onkruid, met alle gevaren van dien zoals plagen en ziektes. Handmatig wieden is erg arbeidsintensief en dat is een groot probleem met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. En er zijn weliswaar schoffelmachines, maar die kunnen niet overal bij.”

Deze wiedende robot dus wel. De kleine machine kan autonoom over de akkers rijden en is, door de camera’s waarmee hij is uitgerust, in staat om het onkruid van het gewas te onderscheiden. Zodra de robot het onkruid herkent, schakelt hij zijn ‘delta-arm’ in, een soort staafmixer waarmee hij het onkruid vermaalt en het gewas spaart. Het team van Lukaart en zijn compagnon Alex Brussee, specialist in kunstmatige intelligentie, bestaat verder uit studenten: programmeurs, industrieel ontwerpers, werktuigbouwkundigen en een ruimtevaartingenieur. Ze werken nog aan het lichter maken van het apparaat, zodat het minder op de bodem van het akkerland drukt.

Farmbots en drones De robotisering in de land- en tuinbouw is in volle gang. Zo worden in Groningen en Drenthe al enige tijd testen gedaan met drones die, al vliegend over de akkers, met hun camera’s en sensoren kunnen ‘lezen’ wat de conditie van een gewas is. Op die manier kunnen boeren beter en efficiënter beslissen of er bijvoorbeeld extra moet worden beregend. In februari vorig jaar introduceerden studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden al Berend de Farmbot, de eerste landbouwrobot die draait op voor iedereen toegankelijke open source-software. Robot Berend zaait, wiedt en geeft de planten water. Boeren hoeven de wiedbots van Odd.Bot niet zelf aan te schaffen. Initiatiefnemer Lukaart wil de machines aanbieden als een dienst. “We willen een soort loonbedrijf voor robots worden. Met daarbij de ambitie om mechanisch onkruid wieden uiteindelijk voordeliger te maken dan het bespoten alternatief. En afrekenen doen ze per hectare.”

