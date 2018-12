Wiebe Wakker en zijn VW reden duizend dagen lang van het ene stopcontact naar het andere

Een reis naar de andere kant van de wereld in een volledig elektrisch aangedreven auto - en geen cent te makken. Wat zou dat mooi zijn, dacht Wiebe Wakker half maart 2016. Deze week bereikte hij in Australië een wereldrecord: duizend dagen op pad in zijn elektrische VW Golf Variant. Het wás mooi, dankzij de hulpvaardigheid van de mensen in de 33 landen die hij doorkruiste. Maar is de wereld wel klaar voor elektrisch rijden?

Met welke gedachte ging u duizend dagen geleden op pad?

Wiebe Wakker: “Het is begonnen als een afstudeerproject aan de opleiding event management aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van daaruit is mijn droom ontstaan om een reis met een missie te organiseren - het promoten van elektrisch rijden. Het resultaat was het project Plug Me In, waarbij ik via mijn website mensen oproep om mij een slaapplek, een ontbijt en natuurlijk een laadpaal of stopcontact aan te bieden. Mijn route werd dus bepaald door de aanbiedingen die ik kreeg.

© Sander Soewargana

“Zo werd ik eerst naar Italië geleid, vervolgens naar de Noordkaap, toen via het oosten van Europa naar Turkije en van daaruit naar het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië. Nu zit ik in Queensland, Australië, en nader ik het einde van mijn reis. De gedachte waarmee ik vertrok was niet alleen een duurzame, maar ook een sociale. De wereld zien, mensen ontmoeten, het avontuur, het onbevangene.”