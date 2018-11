Wie wil weten hoe je zacht moet landen op een planeet, kan de kunst afkijken van de natuur

In voorgaande columns uit deze reeks zijn al diverse voorbeelden voorbij gekomen zoals klittenband voor ruimtepakken, uitvouwbare zonnepanelen voor satellieten en in gewichtloosheid op een wand lopen als een gekko.

Activiteiten in de ruimte kennen hun eigen specifieke uitdagingen. Als bijvoorbeeld iets stuk gaat in de machinerie van onbemande ruimtevaartuigen, kan niet even iemand van de technische dienst op pad om het euvel te verhelpen. Gaat een ruimtevaartuig op de planeet Mars stuk, dan duurt het vanwege de afstand tot wel 21 minuten voordat de SOS-signalen de Aarde bereiken.

Zelfredzaam

Veel gemakkelijker zou zijn als een ruimtevaartuig of planeetverkenner kan leren van nieuwe situaties, zich aanpast aan veranderende omstandigheden, zichzelf repareert en reinigt, kortom: dat het zichzelf kan redden. En wat zijn de beste autonome systemen die wij kennen? Dat zijn zonder twijfel organismen.

De succesvolle Marsverkenners Opportunity en Spirit kwamen beide met hun wielen vast te zitten in het zand op de rode planeet. Dat zou een organisme nooit overkomen. Het lukte Spirit niet om los te komen en het duurde zes weken voordat Opportunity uit deze heikele situatie kwam. Wielen werken goed op een geëffend pad, maar dat komt in de natuur en waarschijnlijk ook op andere planeten in ons zonnestelsel zelden voor. Daarom wordt gekeken naar Marsverkenners met zes poten zoals insecten of met nul poten zoals slangen. Zelfs tuimelkruid (tumbleweed) biedt inspiratie, de dorre struik die voortgedreven door de wind vaak in westerns voorbij komt rollen. Al deze organismen bewegen zich moeiteloos voort over allerlei verschillende soorten terreinen.

Ttuimelkruid © Trouw

Bij bodemonderzoek op andere planeten moet worden geboord. Omdat de omvang en het gewicht vanwege de lancering gering moet zijn, is het lastig om een robotverkenner te voorzien van een imposante boorinstallatie. Vrouwelijke houtwespen leggen hun eieren in hout en zijn daartoe uitgerust met een legboor. Deze draait niet rond, maar bestaat uit twee zaagjes die op en neer bewegen. Gaat de ene naar boven, dat gaat de andere naar beneden waardoor beide zaagjes elkaar stabiliseren en helpen. Dit relatief lichte en energiezuinige systeem kan eenvoudig gaatjes in een planeetoppervlak boren.

