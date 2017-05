Wie staan er klaar voor de Duurzame 100?

Krijgt Nederland een groen kabinet? Tegen de achtergrond van die vraag trapt Trouw de negende editie van de Duurzame 100 af. De lijst van personen die het meest bijdragen aan duurzaamheid en natuur verschijnt 10 oktober. Vanaf nu begint het werk van de onafhankelijke jury en kunnen lezers kandidaten aandragen.

De oproepen vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving om grote stappen te zetten naar een duurzamer beleid stapelen zich momenteel op voor de deur van de onderhandelaars in Den Haag. Bedrijfsbonzen en onderzoekers zijn net terug van het Noordpoolgebied om met eigen ogen de geslonken ijsvlaktes waar te nemen. Geschrokken stellen ze een klimaatwet voor, hogere belasting op vervuiling en een overheid die zich daadkrachtig opstelt.

Wetenschappers blijven er tegelijkertijd op hameren dat het tempo omhoog moet, in de wereld maar zeker ook in Nederland waar de uitstoot van CO2 juist toeneemt. Burgers wachten niet op overheid of bedrijfsleven maar lopen geregeld juist voor die institutionele muziek uit: ze zetten hele energie-coöperaties op, organiseren lokale voedselketens of onderhouden natuurgebieden.

Duurzame werkelijkheid en invloed

De Duurzame 100 is de jaarlijkse thermometer in die stand van duurzaamheid en natuur in Nederland. Ieder jaar vraagt de jury zich af wat de belangrijkste vraagstukken en trends zijn en welke mensen daar het meest aan bijdragen. Wie zijn de grote trekkers, maken meters, zetten de agenda, brengen creativiteit en vernieuwing in of blinken uit in daadkracht?

Hoewel de ogen nu op Den Haag gericht zijn, is dat maar een deel van de duurzame werkelijkheid. Neem de ‘Zwerfinator’ uit Purmerend. Dirk Groot heeft voor zijn missie, het schoonhouden van zijn omgeving, geen politicus of CEO nodig. Dagelijks raapt hij veel afval op, brengt het in kaart en kan zo de gemeente laten zien hoe ver van een McDonald’s-vestiging de hamburgerbakjes en milkshakebekers in de struiken belanden, legde hij uit in een interview met deze krant.

Uiteindelijk gaat het om het veranderen van het gehele economisch systeem, is de overtuiging van Rau

Ook dat is ‘duurzame invloed’, net als de vele lokale bestuurders die in hun gemeente de grenzen opzoeken. Een voorbeeld is wethouder John Nederstigt uit de Haarlemmermeer die al een aantal jaren in de Duurzame 100 staat. De gemeente is inmiddels een ‘circulaire broedplaats’ en dit jaar wordt een deel van de inwoners uitgedaagd hun afval nog meer te scheiden. In 2021 zou er per inwoner nog maar 24 kilo restafval per jaar ingezameld moeten worden, zo is het doel.