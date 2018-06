Ze willen dat roofvogels niet langer worden beschermd, omdat die hun duiven grijpen. Ze willen een verbod op nestkasten voor roofvogels en een verbod op het uitzetten van gekweekte en geïmporteerde roofvogels. Daardoor zouden er onnatuurlijk veel roofvogels zijn.

Dat roofvogels gekweekt en geïmporteerd worden, is onzin. Wie wel worden gefokt (kweken is meer iets voor planten) zijn postduiven. Postduiven zijn per definitie onnatuurlijk. Wie natuurlijkheid nastreeft, moet postduiven verfoeien en roofvogels toejuichen.

Als je postduiven loslaat, zal een hongerige havik er beslist achteraangaan

Wat niet wegneemt dat haviken, slechtvalken en sperwers graag duiven vangen. Mensen trouwens ook. Jaarlijks worden er houtduiven geschoten, hoewel de houtduivenstand al lang is ingestort als gevolg van intensivering van de graanteelt. In het kielzog van de houtduif is ook de havik weer op zijn retour. En als je postduiven loslaat, zal een hongerige havik er beslist achteraangaan. Sperwers en haviken broeden niet in nestkasten. Slechtvalken wel. Die zijn er niet zoveel, maar als ze er zijn, grijpen ze ongetwijfeld weleens een postduif.

In mijn kindertijd hielden wij duiven. Ze vlogen los rond. Er werd er soms een door een kat gegrepen, maar nooit door een roofvogel. Er kwam regelmatig een postduif op bezoek en een keer bleef zo'n postduif plakken. Toen achterhaalde mijn moeder via de pootring wie de rechtmatige eigenaar was. Die adviseerde de duif z'n nek om te draaien, want een postduif die niet terugkeert, is niks waard. De postduif leefde bij ons nog lang en gelukkig.

De duivenmelkers haalden het 'NOS Journaal' met hun petitie. Het zal de kijkers thuis vast niet zijn opgevallen, maar toen de haviken, slechtvalken en sperwers ter sprake kwamen, werden zij geïllustreerd met een filmpje van een biddende torenvalk. Een torenvalk is een kleine roofvogel die op muizen jaagt en niet op duiven. Maar goed, wie denkt dat roofvogels worden gekweekt en dat haviken in nestkasten broeden, ziet waarschijnlijk niet eens het verschil tussen een torenvalk en een tortel.

