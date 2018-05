Wie is aangesloten op een warmtenet kan straks ook voor groene energie kiezen

Wie energie uit een warmtenet krijgt, kan straks zijn favoriete groene energie uit de buurt bestellen. Energiebedrijf Nuon kondigt een digitale winkel aan, waar Amsterdamse huishoudens rond 2020 schone energiebronnen kunnen kiezen. Ook andere uitbaters van warmtenetten willen ‘groene’ hitte in hun leidingen stoppen.

Warmteklanten hebben nu niets te kiezen bij de (monopolistische) warmtebedrijven. Iedereen op een warmtenet krijgt dezelfde energie binnen, dus ook de warmte die vervuilende fabrieken leveren. Duurzame warmte kan komen van bio-ketels, uit de aardbodem, lauw oppervlaktewater en van datacenters.

De naderende keuzevrijheid is een doorbraak voor huizen die op een warmtenet zijn aangesloten, één van de belangrijkste vervangers van Gronings aardgas. De gaskraan in de noordelijke provincie gaat in 2030 dicht.

Nieuwe wet Het groene aanbod komt in zicht door een nieuwe warmtewet die in 2019 ingaat. Die maakt het voor leveranciers mogelijk om extra geld te vragen voor duurzame warmte, net als bij groene stroom. Zo wordt duurzame warmtelevering ook commercieel interessant. Bij elektriciteit uit het stopcontact bestaat groene keuzevrijheid al jaren, via de verkoop van stroom inclusief groene certificaten, van wind of zon. Dat bestond nog niet voor warmtenetten. Dat worden er de komende jaren steeds meer. Energiebedrijven willen uitbreiden met warmtenetten, om huizen van het Groningse gas te halen. Warmteleveranciers ontwikkelen nieuwe contracten om de groene warmte aan te bieden. Die maken het mogelijk dat een klant, in de officiële boekhouding van energieleveranciers, kiest voor de warmtebron naar eigen keuze. Dat is een mooi vooruitzicht voor milieubewuste warmteklanten, die de vuile mix met fabriekswarmte niet thuis willen afnemen. Zij kunnen, zolang de voorraad strekt, alleen 'bio-warmte' kopen.

Certificaten Om groene levering te garanderen gaat de warmtesector, net als bij elektriciteit, werken met certificaten. Die groene levering is dus niet fysiek, maar administratief. Iemand hoeft dus niet naast een schone bron te wonen. Zolang de schone energie maar érgens het warmtenet ingaat, kunnen klanten groencertificaten erbij kopen. "We gaan ermee beginnen, de behoefte aan groene energie is groot", zegt Nuon-manager Alexander van Ofwegen. "We maken een open warmtenetwerk. Alle schone warmte mag ons netwerk inkomen." Nuon wil elke nieuwe duurzame bron de komende jaren in de onlinewinkel aanbieden. Nu nog leveren de afvalverbrander en Nuons gascentrale de (rest)warmte aan huizen. Hun rol moet steeds kleiner worden, tot alle warmte in 2050 groen is.