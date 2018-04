Wie heeft de grootste? Saoedische woestijn wint met glans de zonnerace

Zo'n twintig jaar geleden bedachten Europeanen Desertec, een zeer ambitieus plan om in de Noord-Afrikaanse woestijn met behulp van zonnepanelen en zonnecentrales tot wel 20 procent van de Europese stroombehoefte te dekken. Te hoge kosten en politieke onzekerheden, maar ook juist goedkope zonnepanelen waardoor zonne-energie in Europa zelf geoogst kon gaan worden, lieten het plan een stille dood sterven.

Maar het idee om de energie van de zon in woestijnen op te vangen, is daarmee niet ook van tafel. Om te beginnen in de Amerikaanse staten Californië en Texas zijn grote stukken woestijn volgezet met zonnepanelen. En recenter meldden zich India en Marokko met record-projecten. Marokko werkt aan een zonnepark van 580 MW, zeg maar 50 keer zo groot als de grootste Nederlandse zonneweides...

Bij Assoean komt voor 1800 megaWatt aan zonnepanelen, even veel als voor 180 grote Nederlandse zonneweides

Daar kan Marokko trots op zijn, maar als het aan Verenigde Arabische Emiraten ligt niet lang. Niet ver van Abu Dhabi wordt momenteel in de woestijn een park van 1200 MW aangelegd. En Egypte gaat dit zonnige idee nog eens anderhalf keer zo groot uitvoeren, zo werd een paar weken geleden gemeld. In de woestijn bij, heel symbolisch, Assoean komt een park van 1800 MW (1,8 GW), een zelfde capaciteit als de befaamde Assoeandam heeft. Er zijn 10.000 arbeiders nodig om het park te bouwen, en later zullen er 4000 nodig zijn voor het dagelijks onderhoud.

Bij het laatste kan ik me veel voorstellen, ook al vergen de panelen op mijn dak nu al 7 jaar geen enkel onderhoud. Ik vraag me namelijk af welke uitwerking woestijnstormen op zonnepanelen hebben. In Egypte word een deel van de panelen bovendien door het Duitse ib vogt gemonteerd op draaibare stellages, zodat de panelen altijd op de zon gericht zullen zijn. Maar draaibaar en woestijnzand: het lijkt me een uitdagende combinatie.

Sinds vorige week vallen al die grote zonneparken echter in de uk­kie-ca­te­go­rie; Sa­oe­di-Arabië steekt 162 miljard euro in een park van 200.000 megaWatt

Ondertussen werken ook de Amerikaanse staat Nevada, Australië en, dichter bij huis, Griekenland aan zonneparken van 1 tot 2 GW. En het wachten lijkt op China, dat veel woestijn heeft en zelf meer dan de helft van alle zonnepanelen ter wereld maakt.

Sinds vorige week woensdag vallen al die grote zonneparken echter in de ukkie-categorie. Saoedi-Arabië heeft met de Japanse financier Softbank afgesproken dat ze samen 200 miljard dollar (162 miljard euro) investeren in een zonnepark van 200 GW, oftewel ruim honderd keer zo groot als wat Egypte de komende jaren in zijn woestijn gaat neerzetten. Het woestijnpark moet in 2030 klaar zijn. De twee partners doen het overigens niet uit idealisme; de stroom uit de Arabische woestijn gaat tientallen miljarden op de Saoedische energierekening besparen...

Voor ons Europeanen kunnen al die enorme projecten wellicht ook nog een gunstig effect hebben. Er moeten de komende jaren zo veel zonnepanelen worden gemaakt, dat door schaalgrootte bij de productie de prijzen ervan wel weer eens flink zouden kunnen gaan dalen.

