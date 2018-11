Wie denkt dat kraaien brutaal zijn, heeft ze nooit goed bekeken

Omdat zo’n bruggetje relatief hoog is, kunnen er bootjes met vee, opgetast hooi of andere vracht onderdoor. Het is een vast bruggetje, voor scheepsmasten zou een klap nodig zijn: een ophaalbrug. De opgangen van het hoogholtje zijn steil, en wandelaars die onzeker ter been zijn zullen zich zeker aan de leuning vasthouden. Op die leuning zitten de kraaien.

Lees verder na de advertentie

Zwarte kraaien staan zoals alle kraaiachtigen te boek als brutaal. Ik kan nog zo vaak het tegendeel benadrukken, mensen blijven denken dat kraaien brutaal zijn. Die mensen hebben blijkbaar niet goed naar kraaien gekeken.

Kraaien weten dat eetbaar afval soms een lokkertje is, waarna ze worden beschoten

Kraaien zijn een familie van vogels met een intelligentie die het meest van alle vogels op menselijke intelligentie lijkt. Ze hebben mensen dan ook door, en weten precies waar mensen eetbaar afval achterlaten (overal waar mensen zijn) en weten ook dat eetbaar afval soms een lokkertje is, waarna ze worden beschoten. Daarom kijken kraaien de kat uit de boom, terwijl mezen, mussen en merels zich allang op de pindasnoeren, vetbollen en kruimels in uw tuin hebben gestort.