WHO: jaarlijks sterven er 7 miljoen mensen door luchtverontreiniging

De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4300 steden in 108 landen. ,,Luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen dragen het grootste deel van de last'', zegt WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. ,,Als we niet spoedig optreden tegen luchtvervuiling, zullen we nooit in de buurt komen van duurzame ontwikkeling.''



De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90 procent van de doden vallen. In veel van 's werelds grootste steden worden de WHO-normen voor luchtkwaliteit met meer dan vijf keer overschreden. Ook Europa kent steden die volgens de WHO ongezond zijn.

Lees verder na de advertentie

Een brandweerman probeert een brand te blussen op een vuilnisbelt in de Birmese stad Yangon. © AFP

Volgens de organisatie gaat het om 4,2 miljoen doden als gevolg van vervuilde buitenlucht, door de uitstoot van de industrie en het verkeer. Maar daarnaast zijn er ook 3,8 miljoen doden door vervuiling in het huishouden, door bijvoorbeeld te koken met vervuilende brandstoffen.

Fijnstofdeeltjes dringen door tot diep in de longen en het bloedvatenstelsel, waardoor het risico op onder meer beroertes, hartziektes, longkanker en andere longaandoeningen stijgt. De WHO ziet de afgelopen zes jaar geen verbetering in de luchtkwaliteit.

Lees ook: Het succes van de Chinese aanpak van fijnstof De smog in Chinese steden werd in 2013 zo adembenemend, dat de overheid wel moest ingrijpen met draconische middelen: minder steenkool, minder auto's, minder fijnstof. Dat werkt.