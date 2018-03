Wetenschappers zijn eruit: dit is waarom de zwaarste zoogdieren niet op het land maar in zee leven

Een zoogdier dat van land naar zee verhuist kan groter van lijf worden, want in water hoeft het zijn eigen gewicht niet meer te dragen. Dat blijkt ook te gebeuren. Maar er zit een grens aan. Een grens, die alleen baleinwalvissen weten te passeren.

Lees verder na de advertentie

Groeien in lichaamsomvang en gewicht is in water niet alleen een mogelijkheid, maar ook noodzaak. Het is in de oceaan doorgaans kouder dan op het land. En wie klein is, verliest veel warmte aan het zeewater, met alle noodlottige gevolgen van dien. Dat verklaart waarom je de grootste zoogdieren niet op het land vindt, waar de meeste soorten leven, maar in de oceaan, schrijven Amerikaanse onderzoekers vandaag in vakblad PNAS.

Om te zien wat het verschil maakt tussen leven op land en in zee, brachten de onderzoekers het lichaamsgewicht in kaart van bijna zevenduizend zoogdiersoorten, levende en uitgestorven. En ze keken niet naar individuele soorten, maar naar grote families van diersoorten waarbinnen in de loop van de evolutie ooit de stap van land naar water is gemaakt. Dat heeft bijvoorbeeld de zeeleeuw opgeleverd, die familie is van de hond. En de zeekoe, die verre neef is van de olifant. En je zou het niet zeggen, maar de dolfijn is een achternicht van het paard.