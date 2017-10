Wetenschappers vinden gen dat parkiet zijn kleur geeft

Grasparkieten zijn een geliefd studieobject. Niet in de laatste plaats omdat de vogels al ruim anderhalve eeuw worden gehouden en fokkers door selectie nieuwe kleurvarianten hebben voortgebracht. Er zijn weinig oorden waar de wetten van de erfelijkheid zo zichtbaar zijn al op een parkietenshow.

Daardoor was al bekend dat papegaaien een specifiek pigment hebben, psittacofulvine, dat bij grasparkieten geel is. En dat parkieten die dit pigment niet kunnen maken, een blauwe buik hebben met een witte kop, in plaats van het veel vaker voorkomende groen met geel.

Eén gewijzigd lettertje Biologen van de Stanford universiteit in Californië hebben nu het gen geïdentificeerd dat dit gele pigment aanmaakt. Daar kwamen ze achter toen ze de genetische code van 250 grasparkieten – waarvan ruim honderd blauwe – hadden ontrafeld. Toen bleek ook dat één gewijzigd lettertje in het gen voldoende was om het gen uit te schakelen. En de parkiet blauw te maken, schrijven ze in vakblad Cell. Als proef op de som brachten ze het gen ook in bij gist. En jawel, het waterbadje van het gemodificeerde gist kleurde pardoes geel.