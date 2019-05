Wetenschappers ontdekken hoe chimpansees in Gabon schildpadden weten te eten

Een internationaal team van onderzoekers observeerde voor het eerst hoe de primaten dezelfde percussietechniek waarmee ze normaliter fruit en noten openen, toepassen op schildpadden. Dat chimpansees ook reptielen eten, was nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie

“Schildpadden zijn zo langzaam dat je niet echt van jagen kunt spreken. Het is meer een kwestie van er toevallig eentje opmerken. Meestal sleept de chimpansee er dan nog een tijdje mee rond op zoek naar de juiste ondergrond om tegen te slaan”, zegt Simone Pika aan de telefoon. Zij leidt het onderzoek in Gabon.

Chimpansees staan in de primatenwereld bekend om hun gereedschapgebruik. Zo schrapen ze termietennesten leeg met stokjes, spietsen ze kleinere aapsoorten op speren en slaan ze de schil van noten en hard fruit stuk tegen de boom.

Diezelfde techniek gebruiken ze nu om het schild van de stekelrandklepschildpad open te breken. De onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig zijn er nog niet over uit waarom de schildpadden worden gegeten in een gebied waar genoeg andere voedselbronnen zijn.

Waarschijnlijk heeft één aap de per­cus­sie­tech­niek ooit toegepast op een schildpad in plaats van een noot, en viel het vlees vervolgens in de smaak Simone Pika, onderzoeksleider

“Waarschijnlijk heeft één aap de percussietechniek ooit toegepast op een schildpad in plaats van een noot, en viel het vlees vervolgens in de smaak. Daarna hebben anderen in de groep de eetgewoonte gekopieerd. Zo vermijden ze gevaarlijk of giftig voedsel: als het alfamannetje het eet, dan kan het blijkbaar prima worden toegevoegd aan het voedselrepertoire.”

Kliekje De onderzoekers zagen dat het alfamannetje alleen op stap was en een schildpad vond. Nu hij het vlees niet met de groepsleden hoefde te delen, at hij de schildpad voor de helft op en stopte het overige vlees in een boom. Een paar uur later kwam hij terug om het schildpadkliekje op te halen. Volgens Pika is dit een indicatie van de mentale capaciteit om te plannen voor de toekomst, een vermogen dat tot nu toe alleen in laboratoriumsetting op de dieren werd getest. “De kwaliteit van testen is afhankelijk van hoe goed de onderzoekers ze maken. Vaak zijn ze gebaseerd op tests waarmee ze de menselijke intelligentie meten. Observaties in het wild geven een veel duidelijker beeld van waar onze naaste familieleden toe in staat zijn.”