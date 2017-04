Wetenschapper: Exotische planten zijn helemaal zo slecht nog niet

Die exotische waterplanten kun je daarom maar beter met wortel en al verwijderen, is de heersende gedachte. Maar dat negatieve beeld is niet terecht, zegt promovendus en ecoloog Bart Grutters van het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Exotische waterplanten - die van oorsprong niet in Nederland voorkomen - zijn gemiddeld namelijk even nuttig als inheemse soorten. Exoten bieden net zo veel beschutting, hebben dezelfde voedingswaarde voor waterbeestjes, houden het water net zo helder en remmen de uitstoot van broeikasgassen even goed. Er is geen enkel duidelijk verschil.

Sommige wateren zijn te vervuild voor inheemse waterplanten, terwijl exoten daar wel kunnen groeien Bart Grutters, ecoloog

Als er al een verschil is, dan heeft de exoot zelfs een meerwaarde. “Sommige wateren zijn te vervuild voor inheemse waterplanten, terwijl exoten daar wel kunnen groeien. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het water”, zegt Grutters. Onderwaterdieren raken vervolgens gewend aan de exotische waterplanten. “De exoten zijn in dat geval opgenomen in het voedselweb. Weghalen kan nadelig uitpakken.”

Een overvloed aan waterplanten kan ook negatieve gevolgen hebben. Vooral drijvende waterplanten zorgen bij hoge dichtheid voor een tekort aan licht en zuurstof in het water. Voor de mens is het vervelend dat de aan- en afvoer van het water verslechtert en de plassen dichtgroeien. Maar dat doen inheemse soorten ook, aldus Grutters. De mens is bovendien vaak zelf verantwoordelijke voor de woekering van waterplanten. Hoe schoner wij de sloten houden, hoe leger en voedselrijker het gebied.

Exoten vanwege hun oorsprong verwijderen is dus helemaal niet nodig. Beoordeel de planten liever op hun eigenschappen, stelt Grutters. “Nieuwe exoten kunnen wel beter meteen weggehaald worden. Het is lastig voorspellen hoe zij zich ontwikkelen. Het kost minder geld en voorkomen is dan beter dan genezen.”

