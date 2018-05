West-Europa dumpt vieze dieselauto's in Hongarije

Goedkope, oude dieselauto's zijn zeer populair bij Hongaren die een tweedehandsauto zoeken. Volgens György Frank, directeur van DasWeltAuto, de grootste Hongaarse importeur en handelaar in tweedehandsauto's, dreigt het land het afvalputje te worden voor diesels en andere tweedehands auto's die in West-Europa om milieutechnische redenen worden afgedankt.

Nu veel Duitse gemeenten, maar ook steden als Amsterdam, Parijs, Madrid, Oslo, Athene en Rome een verbod voor bepaalde type dieselauto's invoeren, willen steeds meer West-Europeanen van hun voertuig af. Het dieselsjoemelschandaal met Volkswagen heeft deze ontwikkeling sterk in de hand gewerkt.

Een deel van die diesels gaat naar de sloop. Maar weinig dieseleigenaren maken bezwaar als ze een goede inruilprijs krijgen en hun ver boven de milieunormen vervuilende voertuig vervolgens wordt doorverkocht naar Hongarije, maar ook naar de rest van Centraal- en Oost-Europa.

Import

In Hongarije rijden inmiddels 3,5 miljoen auto's, een half miljoen meer dan vijf jaar geleden. Pakweg twee derde daarvan is tweedehands. In 2017 importeerde het land 155.414 gebruikte wagens, 9 procent meer dan in 2016. Zo'n 37.000 van die voertuigen waren meer dan 15 jaar oud. Dat betekent dat ze zelfs niet voorzien waren van de filters die sinds 2011 voor nieuwe dieselauto's verplicht zijn.

Volgens Frank is het dan ook hoog tijd dat de Hongaarse regering tegen de import van zulke milieubelastende diesels maatregelen neemt en de verkoop van schonere nieuwe auto's stimuleert.

Ook de Europese milieubeweging Transport & Environment (T&E) waarschuwde deze week dat de 37 miljoen vervuilende diesels die momenteel in Europa rondrijden, massaal in Centraal- en Oost-Europa worden gedumpt.

Daarmee worden de West-Europese problemen met fijnstof door diesel naar elders verplaatst, aldus T&E. De organisatie roept de EU op om gezamenlijke maatregelen tegen die dumping te nemen. Export van auto's met sjoemelsoftware zou alleen mogelijk moeten zijn als de auto's door de fabrikant zijn aangepast, aldus T.&E. Volgens de Hongaarse auto-analist Levente Szandányi maakt de regelgeving van zijn land met betrekking tot luchtvervuiling het nu al mogelijk om oude diesels van de weg te houden. Alleen worden die regels volgens hem onvoldoende gehandhaafd.

Overigens importeert Hongarije niet alleen problematische tweedehands auto's, het exporteert ze ook. Het wagenpark is gemiddeld ruim veertien jaar oud, maar ooit worden ook Hongaarse auto's afgedankt. Als de voertuigen dan nog rijden, worden ze doorverkocht, vaak aan het buurland Servië, maar ook aan Afghanistan of Afrikaanse landen.