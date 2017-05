Wereldzadenbank in gevaar door veranderend klimaat

De zadenbank op Spitbergen is gebouwd in 2006. De kluis bevindt zich op een diepte van 120 meter in een berg in de buurt van Longyearbyen, de hoofdstad van het Noorse eiland Spitsbergen. Er liggen drie miljoen plantenzaden uit de hele wereld opgeslagen. Het doel daarvan is de wereld een nieuwe kans te geven na het eventuele uitsterven van een of meerdere plantensoorten als gevolg van een epidemie, atoomoorlog, natuurramp of grootschalige klimaatverandering. Onder meer het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in Wageningen levert zaden aan de bank.

De bunker wordt nu permanent in de gaten gehouden

Voor Spitsbergen als locatie voor de zadenbank werd gekozen omdat het wordt beschouwd als een fysiek en politiek zo stabiel mogelijke locatie. De fysieke omstandigheden blijken nu te veranderen. Een woordvoerster van de Noorse regering, die de zadenbank beheert, zei dat niemand er ooit rekening mee hield dat het op Spitbergen zou kunnen dooien en de permafrost er zou kunnen verdwijnen. Wereldwijd was 2016 het warmste jaar uit de geschiedenis, en het oceaanwater in de poolstreek bereikte een temperatuur van 4 graden boven nul.

De Nederlandse poolreizigster en klimaatactiviste Bernice Notenboom wijst al langer op de veranderende omstandigheden in het Noordpoolgebied. Dit voorjaar reisde ze met een groep topmanagers uit het bedrijfsleven naar Spitsbergen. Met de reis probeerde ze te bereiken dat bedrijven actie ondernemen tegen de opwarming.

Het ijs in de toegangstunnel van de zadenbank is weer weggehakt, en de schade is hersteld. In de tunnel zijn nu afvoeren aangelegd voor regen en smeltwater. Ook zijn in de zadenbank pompen geïnstalleerd die bij een overstroming in werking worden gezet. De bunker wordt nu permanent in de gaten gehouden, terwijl die tot nu vrijwel zonder menselijke tussenkomst functioneerde. Ondertussen proberen wetenschappers erachter te komen of de hoge temperaturen bij Spitsbergen eenmalig waren of structureel zullen zijn.

