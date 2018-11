Wereldwijde actie voor gearresteerde Iraanse natuurbeschermers

Acht Iraanse natuuronderzoekers zijn door de Islamitische Revolutionaire Garde gearresteerd op verdenking van spionage. Het bewijs bestond vooral uit cameravallen. Daarmee worden gewoonlijk dieren in het wild vastgelegd, maar volgens de Revolutionaire Garde zijn ze vooral ingezet om de nationale veiligheid van Iran te ondermijnen.

Er is door Canadezen een petitie aan de Iraanse autoriteiten opgezet die gisteren al door honderden onderzoekers en natuurbeschermers uit inmiddels 66 landen ondertekend was. Zij dringen aan op een eerlijk proces. Een van de ondertekenaars is apendeskundige Jane Goodall. Acht Nederlandse natuurbeschermers gaven ook al hun steun.

Het bewijs voor ‘spionage’ bestond uit cameravallen, stan­daard­ge­reed­schap voor na­tuur­fo­to­gra­fen

Alle acht Iraniërs werkten aan een natuurbeschermingsprogramma van de Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF), een organisatie die zich vooral inzet voor het behoud van ernstig bedreigde dieren, zoals de Aziatische jachtluipaard. Dat is een van de meest bedreigde katachtigen op de wereld, waarvan er nog hoogstens vijftig in Iran leven.

Zelfmoord Hun arrestatie leidde ook in Iran tot de nodige beroering. Daarbij speelt ook de dood van Seyed Emani, vooraanstaand wetenschapper en bestuurder van de PWHF een rol. Hij was eind januari aangehouden, maar overleed twee weken later in de gevangenis. Volgens de officiële lezing omdat hij zelfmoord had gepleegd, iets wat zijn familie, vrienden en mensenrechtenorganisaties betwijfelen. In april stuurden Iraanse prominenten een brief naar president Rouhani, waarin ze om opheldering vroegen over de arrestaties en aanklacht. Rouhani gelastte vervolgens een onderzoek, waaruit bleek dat er geen reden is de natuurbeschermers te verdenken van spionage. Daarop volgde evenwel een nieuwe aanklacht: Vier van hen moeten nu terechtstaan voor ‘het zaaien van corruptie op aarde’. Dat kan in het uiterst geval de doodstraf opleveren.

Dubbele nationaliteit Familie deed ondertussen verwoede pogingen om toegang te krijgen tot hun naasten. “Onze geliefden, voor wie de hemel het plafond was en hun bed de geliefde Iraanse bodem, zijn gearresteerd zonder enig bewijs”, schreven ze aan de autoriteiten. Onduidelijk is of de dubbele nationaliteit van sommige gearresteerden een rol speelt bij de vervolging. Zij bezitten, naast een Iraans ook een Canadees of Amerikaans paspoort. In hun oproep tonen de internationale natuurbeschermers wel begrip voor de benarde internationale positie van Iran. Maar, schrijven ze ook: “We zijn geschokt door de gedachte dat het neutrale werk van natuurbescherming ooit gebruikt zou worden voor politieke doeleinden. Wij veroordelen dat sterk, in de overtuiging dat onze collega’s daar geen deel van uit maken.” Ook willen enkele van de ondertekenaars in de rechtszaal komen verklaren dat een cameraval tegenwoordig standaardgereedschap is van natuurbeschermers.

