Wenen start met statiegeld op bekers meeneemkoffie

Aan de proef doen zo'n dertig koffie verkopende bedrijven mee. Klanten die bij hen koffie kopen, krijgen die straks niet meer in een normale kartonnen beker, maar in een stevige kunststofbeker waarvoor ze maar liefst een euro statiegeld gaan betalen. De bekers gaan pakweg 500 keer mee en worden als ze niet meer bruikbaar zijn verwerkt tot andere producten.

Wie zijn beker inlevert, bij de winkel of bij een automaat, krijgt een bon retour of kan met een speciale app een QR-code ter waarde van een euro scannen, waarmee hij in de deelnemende winkels op ieder moment nieuwe koffie of iets anders kan kopen.

Het systeem is ontwikkeld door Cup Solutions, een Oostenrijks bedrijf dat al sinds 2006 herbruikbare bekers voor warme en koude dranken aan cateraars op festivals en andere grootschalige evenementen levert. Daar hebben de bekers de hoeveelheid afval fors weten te verminderen.

1344 bomen Cup Solutions levert niet alleen de bekers, maar zorgt ook voor opslag, reiniging en herdistributie. Daarnaast heeft het bedrijf een speciaal spoelsysteem ontwikkeld waardoor voor het reinigen zeer weinig chemicaliën nodig zijn. De Weense proef, waarin Cup Solutions zo'n 300.000 euro heeft geïnvesteerd, moet volgens directeur Christian Chytil aantonen dat het systeem ook bruikbaar is in de detailhandel.

Consumenten kunnen hun herbruikbare beker straks inleveren bij de meeste deelnemende koffiezaken, maar niet bij allemaal. Sommige bedrijven wilden aanvankelijk niet met de proef meedoen omdat ze geen opslagruimte voor de gebruikte bekers hebben. Daarom, en ook om het inleveren voor de consument makkelijk te maken, komt er een zestal automaten om de bekers te retourneren op strategische plekken: metrostations, de museumwijk en de universiteit.

In het totaal worden tijdens de proef zo'n 70.000 bekers ingezet. Wenen hoopt hiermee pakweg een miljoen bekers aan afval te besparen. De stad heeft uitgerekend het jaarlijks 1344 bomen zou besparen als alle 84 miljoen kartonnen koffiebekers door bekers van Cup Solutions zouden worden vervangen. Bovendien bespaart het zoveel energie als 2500 huishoudens gebruiken op jaarbasis gebruiken. Dat is, heeft de stad ook berekend, voldoende energie om met een elektrobus met dertig passagiers 150 keer om de aarde te rijden.