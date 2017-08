Welk lot wacht de gifkip?

De eieren van deze kippen moeten vernietigd worden, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaald. Maar de dieren zelf? ‘Het is aan elke ondernemer zelf om te besluiten wat in zijn situatie de beste optie is’, staat op de website van de NVWA.

Een Nederlandse kippenboerderij huivest al snel 60 duizend leghennen. Maal 180 bedrijven die door de NVWA zijn ‘geblokkeerd’ vanwege te veel fipronil in de eieren maakt dat meer dan tien miljoen kippen een probleem hebben. Zij leggen elke dag een ei dat bestemd is voor het destructiebedrijf zolang het gehalte fipronil te hoog is. De kippenhouder verdient dus niets aan het ei (moet zelfs betalen voor de vernietiging), maar ondertussen eet de kip wel voer. “Dit kost ons elke dag geld”, zegt kippenhouder Oving uit het Drentse Odoornerveen. “Ik weet echt niet wat ik moet.”

Afwachten?

Oving heeft drie mogelijkheden. Ten eerste niks doen. Dat wil zeggen: afwachten tot de fipronil door het lichaam van de kip is afgebroken. Maar de verboden stof zit dan wel in de mest, die naar het destructiebedrijf moet. Hoe lang het duurt voordat een kip ‘gifvrij’ is, is onduidelijk.

Een andere mogelijkheid is de afbraak van het middel door de kip te versnellen door het beest te laten ruien. Kippen vervangen elk jaar hun verenpak, en met calorie-arm dieet is dat proces te versnellen. De kip in het geheel niet voeren is niet toegestaan. Of ruien effectief is om fipronil kwijt te raken is nog onbekend.

De laatste mogelijkheid is alle kippen ruimen. Dat wil zeggen: het destructiebedrijf laten komen om de dieren te vergassen en de kadavers mee te nemen. Dat is een flinke kostenpost, maar als de stal daarna weer ontsmet wordt kan de boer weer productie draaien.

Ook boer Oving overweegt 60 duizend kippen te ruimen, zegt hij. De vraag is of dat wel mag. Een aantal dierenorganisatie zijn van mening dat een kippenboer die zijn dieren laat doden vanwege firpronil dit uitsluitend doet uit economische overwegingen. Dan zou een dier dus altijd gedood mogen worden als de marktprijs om wat voor reden dan ook tegenvalt. Dat is volgens de dierenorganisaties in strijd met de wet. Vanmiddag buigt de rechter in Den Haag zich over deze kwestie.

