Weigerboswachters overgeplaatst omdat ze geen gezonde herten willen doden

“Ze konden zich niet verenigen met het beleid om ze af te schieten en daar hebben we respect voor”, aldus de woordvoerster. In de Oostvaardersplassen is een team van vier faunabeheerders belast met het afschieten van de herten. Nadat twee van hen waren opgestapt, is het team inmiddels weer aangevuld met twee collega’s.

Bijna 60 procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in natuurgebied Oostvaardersplassen, wat tot nationale verontwaardiging leidde. De provincie wil daarom ingrijpen en laat boswachters van Staatsbosbeheer 1830 edelherten schieten.

De rechtbank gaf Staatsbosbeheer donderdag toestemming om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten af te schieten.De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseerde tot afschot van edelherten, omdat vangen en herplaatsen die dieren te veel stress zou opleveren. Konikpaarden in de Oostvaardersplassen zullen wel worden gevangen. Zij worden herplaatst in natuurgebieden in Spanje, Bulgarije en Rusland. Ook heckrunderen zullen niet worden afgeschoten.

Flevoland heeft ook laten onderzoeken of met anticonceptie het aantal grote grazers kan worden teruggebracht. Volgens de Universiteit Utrecht biedt dat op korte termijn geen oplossing. Tijdens het afschieten worden de toegankelijke delen van de Oostvaardersplassen hermetisch voor publiek afgesloten. Volgens een advies van de commissie-Van Geel moeten er in het natuurgebied 490 edelherten overblijven.

