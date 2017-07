Weg met de diesel, is het motto van steeds meer steden

Er is niets waar de auto-industrie zo'n hekel aan heeft als verschillende overheden die met eigen regels en eigen deadlines komen om dieselauto's aan te pakken. Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, München, Londen, Parijs, Mexico-Stad, de staten Californië en New York, Noorwegen en Frankrijk en de Europese Unie overwegen of nemen eigen maatregelen met een eigen tijdsschema. Het is de schrik van de auto-industrie.

Het dieselschandaal van Volkswagen uit 2015 heeft de doos van Pandora geopend. Ook al geloven de meeste autofabrikanten nog heilig in de mogelijkheden om de zeer vervuilende dieselmotor om te toveren tot een veel schonere verbrandingsmotor die binnen de milieunormen blijft. Bewoners, milieugroepen, stadsbesturen, deelstaten en regeringen willen de vervuiling van vooral binnensteden zo snel mogelijk aanpakken onder het motto: de diesel de stad uit.

Volkswagen is nog steeds overtuigd van de mogelijkheden om een echt schonere dieselverbrandingsmotor op de markt te brengen. Zoals het bedrijf dat eerder ook beloofde met de BlueMotion-techniek waarmee VW de zaak beduvelde en zijn geloofwaardigheid ondermijnde. Het bleef niet bij Volkswagen alleen. Bij steeds meer automerken werd de zogenoemde sjoemelsoftware ontdekt waardoor dieselauto's weten of ze in een laboratorium op een testbank staan of op de weg rijden. In het lab rijdt de auto schoon en binnen de norm van CO2- en NOx-uitstoot. Op de weg spuiten de diesels hun luchtvervuilende stoffen er lustig uit en overschrijden de milieunormen met 1000 tot 4000 procent als het gaat om NOx.

Maatregelen

De lucht in sommige steden is op sommige dagen zo vervuild dat stadsbesturen uit zichzelf maatregelen nemen, zoals in Londen, Stuttgart, Parijs of Mexico-Stad. Ondertussen dwingen milieuactivisten maatregelen af via de rechter, zoals in Düsseldorf. Er staan rechtszaken tegen achttien Duitse steden op de rol.

De Europese Unie heeft normen gesteld tegen luchtvervuiling. Als steden daar niet aan voldoen, biedt het bewoners en actiegroepen mogelijkheden om naar de rechter te stappen. Aangezien de dieselmotoren van de oude Euro 1- tot de nieuwe Euro 6-motoren regelrechte smeerpijpen blijken te zijn, valt met het verbieden hiervan veel milieuwinst te behalen in steden.

Zo tuimelen verschillende overheden over elkaar heen met plannen voor eigen regelgeving. Deze fragmentatie ervaart de auto-industrie als vervelend, maar biedt ook kansen. Dus is er nu de roep om uniforme regelgeving en een gelijk speelveld van de auto-industrie. De doelstelling die de nieuwe Franse minister van milieu onlangs presenteerde om de verkoop van alle diesel- en benzinemotoren per 2040 te verbieden is volgens de auto-industrie enerzijds jammer, maar biedt perspectief door de lange termijn. Bovendien geldt die voor een groot gebied: Frankrijk in plaats van een stad hier en daar.

Het klinkt natuurlijk stoer deze milieutoekomstvisie van de verse Frans regering. Natuurlijk weet Parijs dat er iets moet gebeuren. Maar zij weet ook dat Frankrijk het land is met de grootste dichtheid aan dieselauto's in Europa en de Franse auto-industrie een grote werkgever is met Peugeot, Citroën en Renault. Om de Franse dieselrijder en de arbeiders in de auto-industrie niet voor het hoofd te stoten, komt het verkoopverbod pas over 23 jaar.